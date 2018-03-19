阿里巴巴 20 亿美元增资南亚电商巨头 Lazada，任命彭蕾为 CEO 新闻

3 月 19 日，阿里巴巴集团宣布，将向东南亚最大电商平台 Lazada 增加 20 亿美元的投资，用于后者在当地的业务增长。

新的投资将让阿里巴巴在已经绝对控股的基础上，获得 Lazada 更多股份。2017 年 6 月，阿里巴巴向 Lazada 新增近 10 亿美元 投资，持股比例从 51% 增加到 83%，Lazada 估值达到 31.5 亿美元。

除了新的投资， 阿里巴巴提名阿里巴巴集团合伙人、蚂蚁金服集团董事长彭蕾兼任 Lazada CEO，以推动 Lazada 的发展战略，目前这一调整已经获得 Lazada 集团董事会通过 。

Lazada 创始人 Max Bittner 将出任阿里巴巴集团高级顾问，协助此次 Lazada 管理层调整的交接以及集团未来的国际发展战略。

彭蕾表示，“东南亚地区崛起的青年群体、移动互联网的高渗透率，以及仅占零售总额 3% 的电子商务体量，让我们对加码投资东南亚市场充满了信心。Lazada 已经占据战略先机，完全有能力把握住东南亚互联网商务下一阶段的发展机遇，我们对于飞速增长所带来的巨大商机感到非常兴奋。”

Max Bittner 表示，“阿里巴巴集团追加资金及资源投入对于 Lazada 大有裨益，同时亦有利于整个东南亚的电商市场。我对于 Lazada 和所有 Lazada 员工的未来感到非常兴奋，期待能够协助 Lucy 及阿里巴巴的管理层，为 Lazada 再创辉煌而继续贡献力量。”