消息称苹果正在开发显示屏，MicroLED 有望取代三星 OLED 屏幕 Apple

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iPhone X 是苹果首款采用 OLED 屏幕的手机，而这款手机的屏幕则由苹果的竞争对手三星提供，不过这一局面可能会在接下来发生转变。根据 彭博社 援引知情人士消息，苹果将首次自主设计和生产屏幕，并利用加州总部附近的秘密工场生产少量的屏幕用来测试。

知情人士称，苹果寄希望于 MicroLED 屏幕，这种屏幕不同于 OLED，它采用的发光化合物将有望使未来的设备更加纤薄、画面更清晰，也更节能，苹果目前正在投资开发下一代 MicroLED 显示屏。

不过 MicroLED 屏幕的生产难度远高于 OLED，知情人士表示，苹果大约在一年前几乎放弃了这个项目，但工程师们在后来去的了进展，项目才得以进一步发展，不过消费者可能还要再等几年才能看到研发成果。

知情人士表示，苹果加州工场的规模还无法达到量产要求，但公司希望短期内不让合作伙伴获得这项技术，在开发阶段，要将一切对外保密。

iPhone 的屏幕供应商来自三星、Japan Display 和 LG Display 等厂商，苹果自主研发显示部件可能会使这些合作伙伴转变为竞争对手。不过掌握 MicroLED 技术也会使苹果在已经日益成熟的智能手机市场脱颖而出。