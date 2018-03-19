可口可乐与美政府推出区块链项目，打击强迫劳动和童工问题

据 路透社 报道，可口可乐公司正在与美国国务院、KnowTheChain 合作推出区块链数字账本项目，为供应链的工人创建登记表，用来打击全球范围内的强迫劳动问题。

可口可乐公司承诺将在 2020 年之前推出 28 个国家级研究项目，解决糖原材料供应链利用童工、强迫劳动以及土地权利纠纷等一系列问题。

国际劳工组织称，全球有近 2500 万人在强迫劳动条件下工作，其中 47％ 在亚太地区。KnowTheChain 去年发布的一项研究报告显示，大多数食品和饮料公司在解决这类问题方面存在缺陷。类似问题同样出现在科技公司，苹果的一家 供应商 曾在去年被曝工人每天要工作 10 小时，每周 6 天，超出了每周 40 小时的合法劳动时长规定。

美国国务院表示，这一项目将是通过区块链技术解决社会问题的一个典型应用，意义重大。参与该项目的非盈利组织 Blockchain Trust Accelerator 表示，将创建一个可靠的劳工信息登记表，利用区块链技术验证劳动合同。

可口可乐公司的这一项目已经展开一年多时间，目前该项目还处在试运行阶段，这将大幅提升供应链中与劳动政策相关的验证透明度和效率。

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