Facebook 推出新 SDK 让所有 PC 玩家都能轻松直播游戏 新闻

通过新的适用于 PC 的 Games SDK， Facebook 正与 Twitch 和 YouTube 在游戏直播领域展开一场新的较量。在经历了对游戏开发商 暴雪娱乐 的《守望先锋》等游戏的串流直播测试后，Facebook 今天将其面向 PC 游戏玩家在 News Feed 信息流直播游戏的功能正式提供给开发者测试。为了奖励观看直播的粉丝，直播还会提供游戏内物品或虚拟钱币等奖励。

游戏直播市场的病毒式增长与潜力，或许能说服大量开发者投入到 Facebook 的 SDK 开发当中，与此同时，游戏主播能通过比较简易的形式让自己的直播收获更多观众——尽管 Facebook 的直播平台并非专注于游戏。

另一方面，Facebook 也能从中取得一定的利益。更长时间的观看之间，意味着 Facebook 可以获得更高的广告收入。

另外，Facebook 还通过定制的“app 活动”，让开发人员进行更深入的分析，目前这些 app 活动已经在 PC 上以及网页段和移动设备上提供。游戏开发者开可以整合 Facebook 的增强型 Friend Finder（查找好友）功能，以让玩家知晓其他玩家的“关键玩家参数”（Key Player Stats），并决定是否继续与其玩耍。