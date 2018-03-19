Google 希望通过商品搜索环节获利 新闻

在 Google 上，每天都会发生数以万计次的搜索，现在该公司希望从用户对于产品信息的搜索中获利。据 路透社 的独家消息，Google 的一项名为“Shopping Actions”的计划允许零售商让自家产品列入 Google 搜索、Google Express 购物服务和 Google Assistant 中。具体来说，零售商除了获得列入 Google 搜索结果以及连接至对应会员服务之外，每一笔成功购买零售商都要向 Google 支付一定的费用。

与 Google 合作的零售商包括 Target、沃尔玛、家得宝（Home Depot）、好市多（Costco）和 Ulta Beauty。

该计划将有助于 Google 与亚马逊竞争。Google 希望通过这项计划让零售商获得更多来自 PC、手机和智能音箱的用户消费行为。

Google 零售及购物业务总裁 Daniel Alegre 向路透社表示，这项计划的起初构思，是 Google 发现许多消费者通过 产品图像 进行搜索，并询问“在哪儿可以买到这个？”“去哪儿可以找到这个？”“怎样才能买到？”“如何交易？”等问题。

但问题是，有分析人士表示，现在许多消费者都是在 Google 上获得搜索结果后，最终在亚马逊进行搜索购买。

Shopping Actions 计划将在未来针对美国的大小零售商开放。