OPPO R15 发布，搭载 19：9 全面屏，售价 2999 元起 新闻

3 月 19 日，OPPO 在北京发布新款旗舰手机 OPPO R15 和 OPPO R15 梦境版。

OPPO R15 采用 6.28 英寸的 19:9 Super-V Display 超视野全面屏，屏占比高达 90%，边框窄至 1.78mm。用户通过在屏幕底部上滑，实现各个功能：两侧上滑返回上一级、中间上滑回到桌面、上滑停留查看最近任务。

值得提出的是，这款手机充分利用全面屏的刘海。在横屏模式下，R15 将在屏幕顶端两侧分别显示 3 个常用 APP 和 3 个常用操作，不用退出横屏就可以回消息，抢红包。无论是玩游戏还是看视频，用户能更沉浸地享受全屏体验，不被打断。

R15 产品配色由色彩大师 Karim Rashid 与 OPPO 设计师联合设计，并采用 双面玻璃机身 。有热力红、雪盈白、星空紫渐变色，R15 梦镜版更带来梦镜红和陶瓷黑。

R15 梦镜版陶瓷黑的 3D 四曲面陶瓷机身，由高纯纳米级氧化锆粉体经 72 小时 1480℃ 高温烧制，50 分钟 CNC 精密加工，370 分钟双面研磨、抛光等共计 19 道工序打造而成。所有精雕细琢只为得到温润透亮、坚固耐用的 R15 梦镜版陶瓷黑。

R15 后置采用双摄像头组合，其中 OPPO 采用 Sony 新一代高帧率影像传感器 IMX519，拥有 1600 万高清像素 、1/2.6 英寸大传感器尺寸、全尺寸 60fps 高拍照帧率，让 R15 夜拍更纯净，抓拍更清晰。

此外，OPPO 也推出类似 iPhone X 人像模式的 3D 人像打光。通过硬件双摄和软件算法，R15 精准还原各种专业打光效果，希望帮用户拍出具有专业光影的人像作品。

R15 拍照时可智能识别 16 种标签 和 120 种场景，比如风景、美食、宠物等等，并匹配专属优化方案，让蓝天更蓝，美食更诱人。

自拍方面，R15 融合海量大数据样本和专业化妆师的意见，根据用户面部特征，对人像进行 5 个维度的分析，根据人种、性别、年龄、肤色、肤质信息，为你提供多达 800 万种的美颜方案，找到更适合更自然的美。

此外，这款手机支持多人个性美颜，可同屏为最多 4 人提供个性化的美颜方案。朋友聚会、同学合影、全家福，和心爱的人来张自拍，R15 帮每个人呈现更美的自己。

在逆光和强光自拍方面，OPPO 研发了 3-HDR 实时分级曝光技术，与传统多帧合成 HDR 不同，3-HDR 通过 4 个子像素间不同的曝光条件，在一次处理中即可实现硬件实时分级曝光，让 R15 拥有更清晰的逆光和强光自拍。

配置方面，R15 和 OPPO R15 梦境版分别搭载 Helio P60 和骁龙 660 处理器，手机拥有 6GB+128GB 存储组合。

充电方面，R15 更搭载 3450mAh 大电池，VOOC 闪充让你充电 5 分钟，通话 2 小时。