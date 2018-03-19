vivo 的 X21 也换上了“刘海”屏 新闻

vivo 今晚在乌镇举行发布会，正式公布 vivo X21。X21 换上了带有“刘海”（官方称法是 U 型槽）的全面屏设计，也用上了 X20Plus 的 屏下指纹技术 。手机正面看上去与 iPhone X 类似（不过还是有“下巴”），背面的镜头也和神似 iPhone X，只不过补光灯没有与镜头整合在一起，而是被放置在镜头下方。

vivo X21 的这块 6.28 英寸屏幕比例为 19:9，采用 P3 屏幕色彩管理技术，屏占比达到 90.3%。手机背部采用 3D 曲面玻璃设计，据官方说法，3D 弧度相比 2.5D 能带来更好的手感。

说到时下“流行”的“刘海”，就不得不提手机的解锁方式。X21 搭载了 Face Wake 面部识别 2.0 技术，通过 3D 景深技术可以实现多维度快捷解锁，系统可以记录 1024 个面部特征纬度。最早在 X20Plus 上登场的 vivo 屏幕指纹技术也来到了 X21 之上，新手机同样支持屏幕指纹解锁。

X21 搭载两颗 1200 万像素镜头（2400 W 感光单元），配备了可拍摄较清晰逆光人像的逆光 SUPER HDR 技术。在 AI 的加持下，X21 在拍照时还能智能识别环境，自动调节到更合适的拍摄参数。AI 也为用户日常整理相册出了一份力，比如可以以场景分类，快速进行删除操作。

在发布会上 vivo 还介绍了自家的 AI——Jovi 人工智能，除了拍照、美颜，它还能在你玩游戏时帮忙，比如开启竞技模式，智能调整 CPU 和运行内存，而在横屏进行游戏时，Jovi 更是能准确识别指尖动作，智能防误触。

此外，有 Jovi 人工智能加持的 Funtouch OS 4.0 系统也变得更智能，有包括智能桌面、一件换机，以及上面提到的智能照片清理等功能。

音质方面，vivo 拿出了自主研发的 Deep Field 深空音效，后者具备超重低音、清澈人生和全景环绕三大特色音效。

其他配置方面，vivo X21 搭载高通骁龙 660 AIE 智能核心、6GB RAM、最高 128GB 容量、3900mAh 电池。

vivo X21 分为普通版（指纹识别区域位于手机背部）和屏幕指纹版，普通版有 64GB 容量和 128GB 容量两种版本，售价 分别是 2898 元和 3198 元，屏幕指纹版则是要价 3598 元。目前官方商城显示有黑、百两色可选，两版本机型发售时间分别是 3 月 24 日和 3 月 28 日，即日开启预售。