贝索斯携机器狗出席亚马逊 MARS 2018 机器人大会 新闻

美国电商巨头亚马逊周一召开了一年一度的机器人大会 MARS 2018，亚马逊公司创始人、董事长兼 CEO Jeff Bezos 在 Twitter 分享了一张自己与一台波士顿动力（Boston Dynamics）研发的狗形机器人散步的照片，并称“我带着我的新狗狗在 MARS 2018 会场上散步。”

Bezos 照片中的这台机器人名为“SpotMini”，由波士顿动力公司研发，这家公司研发的另一台机器人 Atlas 已经学会后空翻，相关视频也在网络上成为热点，而 SpotMini 学会开门 的消息被公布后，也导致一些人开始担忧人类会被机器人终结。除了 SpotMini，Bezos 和另一台手臂形机器人玩投球游戏的视频也在 Twitter 流传。

MARS 大会专注于与对机器学习、家庭自动化、机器人技术和太空探索等领域的探讨，并且是一个采用完全邀请制的会议。

去年的 MARS 大会上，Bezos 同样携带了另一台在当时成为热门话题的机器人，这台机器人名为“Method-2”，身高 1.3 英尺（约 4 米），由韩国 Hankook Mirae Technology 开发。不过当时这台机器人的一些能力似乎还远不如 SpotMini，因为一些视频表明，Method-2 还无法行走，现场展示的一些动作也是事先安排好的。