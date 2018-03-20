除了 V10，戴森还发布了加屏显的新款风扇 Pure Cool 新闻

月初戴森宣布了最新旗舰产品 V10 吸尘器迭代的发布消息 ，官方在 3 月 20 日在北京举行发布会，正式宣布新品入华。最重要的价位上，具体的价格和此前系列产品的首发市场价持平，两款新产品 V10 和 PURE COOL 分别是 RMB 4490 和 RMB 4690 起步。另外还有一个好消息，作为沙滩上的前浪，V8 全产品都下调 1000 元，新产品目前已在天猫和京东平台有售。

实际上，如果关注我站的读者，之前应该已经有看到我们对两款产品外观新能上一些改变的综合报道。不过考虑到肯定也有人只看国内动态，那借着上市资讯公布的机会，我们也不妨在这里重贴一下——先来看最新旗舰型号吸尘机 Cyclone V10。在外观上，全新的 Cyclone V10 是一改以往的全新设计，竟然将尘桶及气旋是从前作的位置向上扭直，将摩打及吸管连成一直线。据 Dyson 说法时为让气流更畅顺，以及发出的躁音比较少，同时增大尘桶的容量。

在吸尘电机内核上也用上特制的陶瓷轴承，导致了整体机器重量从 v8 的 225g 减至这部的 125g，但转速依旧强劲，125,000R PM 的转速比上一代吸力增幅达 20％，超过了 f1 赛车的引擎转速。另外值得注意的是续航时间大大增强提升到了一小时的水平更有利于大房子空间的一次性打扫——但 max 模式下持续时间只有八分钟。

倾倒垃圾方式也有进化

PURE COOL 空气净化风扇是 Dyson 在空净产品线上再一次全面升级，虽然风扇仍然沿用 dyson 当家的 Air Amplifier 气流倍增技术，能够进行 350 度环绕喷射，来实现每秒钟净化超过 300 升空气的能力，同时这次的滤网也进行了设计，相比上代产品增加了 73% 的 HEPA 滤网材质和三倍的活性炭，进一步加强对超细颗粒物或者有害气体的净化，它支持了 dyson 的 app“Dyson Link”。

外观也是我们很熟悉的样子，但这次在机身上加入了显示屏——虽然面积不大，但以彩色来实时显示目前空气中的污染情况，这显得直观了很多，它的背后是内置的 3 个 传感器在发挥作用，包括 PM2.5、PM10、挥发性有机化合物和二氧化氮等信息都在检测范围。

这些都对现有的产品线实现了一次技术上的整体升级，那么随着 V10 的出现，V8 还值得买？买戴森跟买 iphone 的逻辑有点像，就是一定要追着新品买，随着戴森不断的升级，马达型号也越来越多，那么此时的 V6/V7/V8 还值不值得买了呢？我给的建议是：V7 是低预算用户首选，现在价格比较适用，性能也适用，是性价比比较高的产品。V8Absolute 作为曾经的旗舰，价格直降 1000 到了 3990 元。如果不出 V10 性价比也很高，而 V8Fluffy 在少了一个地毯吸头的情况下价格也下调 1000 到达 3490 元。作为中国消费者而言，地毯用的比较少，这个版本也是性价比突出的一个版本。

V10 新品不言而喻，结构大幅度改进，产品性能提升，首发价格和戴森 V8 原价一样，所以可以预见不差钱的用户会果断放弃 V8 买 V10，首发销量应该不错。