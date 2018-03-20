Facebook 泄漏 5000 万用户数据，已聘请第三方机构介入调查 新闻

社交网络巨头 Facebook 在上周末被曝出公司有史以来规模最大数据泄漏问题，与此同时，这家公司的两个合作机构 Strategic Communication Laboratories 和 Cambridge Analytica 被封杀。

其中，Cambridge Analytica 曾是美国现任总统特朗普 2016 年竞选时的数据分析团队，有消息称，这家公司曾帮助特朗普当选。Facebook 是美国最大的社交网站，也是选民聚集地之一（即便它已经 越来越不受年轻人喜爱）。据 The Verge 报道，Facebook 已经聘请专注于数字取证的安全公司 Stroz Friedberg 针对 Cambridge Analytica 进行调查。

Facebook 称，Cambridge Analytica 曾表示已将用户数据销毁，但 Facebook 接到的一些报告表明，这些被滥用的数据依然被保留了下来，并没有被销毁。Stroz Friedberg 将通过调查来确认这些用户数据是否真的已经被销毁。

Facebook 表示，如果这些数据依然存在，将违反 Facebook 的政策，也违背了该机构对 Facebook 的承诺。不过针对目前来自外界的评论，Cambridge Analytica 表示他们没有违反 Facebook 的协议。