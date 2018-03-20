HTC 公布没什么亮点的新款中端手机 Desire 12 和 12+ 新闻

HTC 今天突然公布了新款中端手机 Desire 12 和 12+。这两款手机的屏幕尺寸分别为 5.5 英寸和 6 英寸，二者均配备 18:9 1440 x 720 IPS LCD 显示屏。Desire 12+ 配备双摄相机，Desire 12 为单镜头主相机。有趣的是，新手机外观与之前的 U11 和 U11 EYES 比较类似，算是对“前辈”的致敬吧。

Desire 12 采用联发科 MT6739 处理器，RAM/容量有 2GB/16GB 和 3GB/32GB 两种规格，配备了一个 microSD 卡槽。Desire 12+ 采用的是高通骁龙 450 处理器，RAM 为 3GB，内置存储空间 32GB。

相机配置方面，Desire 12 搭载了一颗 1300 万像素后置主相机，前置 500 万像素镜头，而 Desire 12+ 用到的是 1300 万像素 + 200 万像素双镜头，其 800 万像素前置相机还配有 LED 补光灯。

其他规格，Desire 12+ 的电池容量为 2956mAh，12 的就要小一些，仅为 2730mAh。值得注意的是，你在 Desire 12 上看不到 12+ 有的背面指纹识别模块。

HTC 暂时没有公布新手机的发售资讯，若有新信息我们会在此更新。