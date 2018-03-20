联想首款“区块链”手机 S5：流畅度堪比 iOS 只要 999 元起 区块链

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联想在今天下午召开新品发布会，正式发布了 联想手机 品牌回归后的首款机型“联想 S5”，这款手机也是联想的第一款“区块链”手机，售价 999 元起。

联想 S5 同时也是联想的首款“全面屏”手机，它拥有一块 5.7 英寸 18:9 屏幕，分辨率达到 FHD+ 级别，机身背面采用铝合金一体化打造，顶部和底部采用 U 型纳米注塑天线条。

联想 S5 搭载了高通骁龙 625 平台，最高可选择 4GB RAM + 128GB ROM 的配置，满足日常使用需求。电池容量 3000mAh，并有基于 ZUI 的变频省电 4.0 加持，官方宣称能够实现 23 小时的重度使用，Anti-Aging Algorithm 算法还可以减缓电池充电衰减，延长 20% 电池寿命。

作为一款“区块链”手机，联想 S5 将提供系统底层的“区块链”防护技术，让每一个支付环节都得到全程保护。

拍照方面，联想 S5 主打“智慧双摄”，后置双 1300 万像素摄像头，彩色感光元件和黑白感光元件能够记录更加丰富的色彩信息和画面细节，除此之外，联想 S5 还可以实现 8 个层次的 AI 背景虚化效果。

联想 S5 正面还拥有一颗 1600 万像素摄像头，支持 100 级 AI 美颜美肤相机和 24 种实时滤镜，支持像素智能聚变，即便是在暗光条件下，也能提高进光量，带来较好的拍摄效果。

联想 S5 特别搭载了 AI 游戏加速引擎，提供 500Gbps+ 游戏专线，以及游戏免打扰、游戏抢红包、快捷回复等功能，带来更好的游戏体验。

价格方面，联想 S5 提供三个档位可选，3GB+32GB 售价 999 元，4GB+64GB 售价 1199 元，4GB+128GB 售价 1499 元，3 月 23 日开售。

除了联想 S5，发布会上还公布了最新的 ZUI 4.0，这一系统带来独创的“进程速冻”技术，将后台资源智能分配给前台应用，系统流畅度堪比 iOS。ZUI 4.0 还带来了“乐语音”AI，通过云端 AI 技术，一些复杂的操作将能直接通过一句话完成。

除了本次发布会的主角 S5 外，联想还带来了拥有玻璃背板的 K5 和 K5 play。

联想 K5 搭载 3GB RAM 和 32GB ROM，售价 899 元，K5 play 分为 2GB + 16GB 和 3GB + 32GB 版本，售价分别为 699 元和 799 元，预计 3 月 23 日开售。

除此之外，联想还发布了一款拥有 8 个月续航时长的 Watch 9 手表，售价 129 元，还有一副 DP-20 双发声单元耳机，售价 39 元，手表也将在 3 月 23 日开售。