裸心社宣布与 USGBC 达成战略合作，未来将启动共享公寓项目 新闻

动点科技最新获悉： 裸心社 宣布与美国绿色建筑委员会 USGBC 在上海达成战略合作协议，基于此合作，裸心社未来将致力于以 LEED 国际绿色建筑认证体系为标准指南，在中国建设符合 LEED 标准的可持续发展色联合办公空间。另外据悉裸心集团最早于 2009 年与 USGBC 开始合作，旗下裸心谷就是依照 LEED 标准建立的中国第一家获得 LEED 最高荣誉铂金认证的高级度假酒店。

此次裸心社携手“设计上海”——亚洲顶级国际设计展“设计上海”，由英国最权威的策展团队精心打造，被评为全球设计日历上最不可错过的展览之一。带来了由裸心集团联合主席叶凯欣带领的建筑、室内、平面设计团队，迄今打造了逾 40 家极具特色的裸心社（包括已经开放和即将开放的）特别打造的约 130 平米的创意空间“办公栖息地”，致力于把裸心社共享办公体验带给更广阔的群体，通过设计去诠释裸心社对于环保、绿色、健康方面的理念，并展现未来的办公形态。创意空间设计并配备了裸心社标志性的会客厅、植物墙、吧台区、小平乓社会议室、移动办公桌、更有睡吧以及健康的运动体验。所有人在这个充满设计感的限定版联合办公空间，体验真正的未来办公方式——融会议、运动、娱乐、社交于一体。

“所有的物理空间设计，出发点都是关于人的体验。我们试图在 ‘办公栖息地’这个小而精的空间内，营造裸心社一贯的绿色健康的工作氛围，大家可以在在这里偶遇聊工作，开完会来一场乒乓球赛甚至是瑜伽课程，午歇时间来一杯咖啡或啤酒，互相碰撞工作和生活的灵感。” 裸心集团联合主席叶凯欣女士说道。

NAKED HUB 的董事会主席叶凯欣女士和美国绿色建筑委员会 USGBC、绿色事业认证公司 GBCI 北亚区董事总经理杜日生（Andy To），就重塑可持续发展的绿色联合办公空间展开探讨。尤其是健康、可持续性的办公环境，对其中的工作者带来更高的幸福指数和工作效率。“办公栖息地”就是以此为理念，展现回归自然和人类本质需求的健康生态。

“办公室是人生活很重要的一部分，健康地工作和生活是我们裸心社所致力的。另外我们还将启动一个共享公寓的新项目，也会融入健康及可持续性的理念在里面，它很快将会跟大家见面！”叶凯欣在对谈中透露道。

“LEED 为全球各国和各个地区提供建筑、社区及城市范围的环保建设解决方案，打造更健康、节能、环保的建筑空间。这次我们讨论办公室的健康环境，小至一盏节能灯，大至一栋楼的空气过滤系统，这些都很重要。我们经常说去联合办公空间是一种时髦，这种‘时髦’代表了健康的未来办公空间趋势——它是裸心社所代表的，也是 LEED 所倡导的。”美国绿色建筑委员会 USGBC、绿色事业认证公司 GBCI 北亚区董事总经理杜日生（Andy To）在对谈中说到。

USGBC 和 GBCI 总裁兼首席执行官马晗（Mahesh Ramanujam）表示： “很高兴能与裸心集团两次合作，与裸心社的合作将进一步提高绿色、可持续共享工作空间的建设标准。在技术发展和社会趋势的推动下，中国共享经济蓬勃发展，人们对共享空间的需求也在不断增加，将为 LEED 带来更多能够改善人类健康和生存环境的机会。”

中国国内的第一家裸心社于 2015 年 11 月落地上海。截至目前，裸心社在亚洲范围内总共开设了 46 个联合办公空间（包括已经确定开业时间，以及在施工中的空间），分别位于上海、北京、新加坡、香港和越南。北京目前已经开设了两家空间，分别位于三里屯、酒仙桥。对于联合办公来说，其成本主要包括房租、固定资产以及运营成本。其中，房租是最大的一块成本。所以，像 WeWork、优客工场等等的共享办公运营商都在想办法寻求和地产商的合作。优客工场先后和万科、鸿坤、阳光 100 达成了战略合作。而 WeWork 首选的合作方是远洋地产，在已有的合作项目上，双方的利润分成是五五分。另一家 SOHO 中国旗下的 SOHO3Q，采取的是自持物业的模式。有消息指，WeWork 近日将要完成一笔 C 轮融资，考虑到裸心社也正在寻找房地产方面的合作，在 C 轮的融资中，很可能就会出现房地产商入局。