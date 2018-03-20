剑指微信小程序，十大国产手机厂商联手推“快应用”

3 月 20 日，小米、中兴、华为、金立、联想、魅族、努比亚、OPPO、vivo、一加这十大国产手机厂商高管代表聚在一起宣布正式发布“快应用”，以应对来自微信小程序的威胁。

据了解，“快应用”与 微信小程序 相当类似，即无需下载，随用随取，用完即走，能够最大化降低开发者的开发和推广成本，方便他们一站式接入，并实现跨厂商运行。

而 “快应用”与微信小程序唯一不同的则在于用户入口的掌控权回到了手机厂商的手中 。

据悉，应用软件分发一直都是国内手机厂商的重要的利润来源。而小程序出现之后，用户不需要下载安装 App，这就使得这些严重依靠软件分发的手机厂商面临断炊的危机。既然，无法阻止微信继续推广小程序，那手机厂商自然需要另想办法了，而他们想到的办法便是开发自己的小程序——“快应用”。

实际上，很多手机厂商早就已经布局了这个市场了，比如 2017 年来，小米推出了“直达服务”，魅族推出了“快捷应用”，金立推出了“秒开应用”，这些都是类似微信小程序的产品。

而 vivo 也已经宣布，X21 手机上将率先支持“快应用”，并计划推出超过 5000 个“快应用”，未来 1-2 年内实现 Android 手机应用免安装。而小米方面则表示支持快应用的手机设备很快会超过 10 亿台。