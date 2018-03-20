【首发】专注金融行业大数据，知因智慧宣布获 1 亿元 A 轮融资 新闻

3 月 20 日，专注于以人工智能（AI），为金融行业提供驱动业务提升能力的科技公司—北京知因智慧数据科技有限公司（以下简称 知因智慧），宣布完成 1 亿元 A 轮融资。本轮融资由源码资本、领沨资本、远毅资本共同投资。

据了解，知因智慧成立于 2016 年 4 月，创始人任亮是知识图谱、机器学习、金融风险领域资深专家，历任中国科学院教授、中国科学院大数据实验室副主任、中国科学院硕士研究生导师等职务，曾就职 IBM，并亲自参与了一系列金融模型和解决方案的研发管理工作。拥有近 20 年数据挖掘在客户风险管控、整合营销领域的项目实践及管理经验。

知因智慧定位为产业链金融 AI 赋能和运营商，该公司目前主要有 3 大产品平台：

Knowledge Graph（KG）知识图谱分析应用平台： KG 是基于知识图谱技术，对企业客户进行 360 度全方位分析及场景应用的平台，具体包括对客户从产业、行业、星系、集团等维度进行单一画像、组合画像、关联关系、关联路径、组合热图、组合演化、情景模拟等分析维度。包括事件传导、星系定位、精准商机、公私联动、风险前置、智能评级、天网预警、集团定位等场景应用。

KG 是基于知识图谱技术，对企业客户进行 360 度全方位分析及场景应用的平台，具体包括对客户从产业、行业、星系、集团等维度进行单一画像、组合画像、关联关系、关联路径、组合热图、组合演化、情景模拟等分析维度。包括事件传导、星系定位、精准商机、公私联动、风险前置、智能评级、天网预警、集团定位等场景应用。 Knowledge Evolution（KE）知识进化平台： KE 是基于数据驱动方式的算法即成及可视化建模平台，在 KE 中可进行数据加载、数据预处理、算法评估、结果展示等完整数据分析过程。同时集成了金融行业特有算法。支撑市面上大部分常用关系型数据库以及 nosql 数据库，可以与大数据平台、图数据库、深度学习框架集成。

KE 是基于数据驱动方式的算法即成及可视化建模平台，在 KE 中可进行数据加载、数据预处理、算法评估、结果展示等完整数据分析过程。同时集成了金融行业特有算法。支撑市面上大部分常用关系型数据库以及 nosql 数据库，可以与大数据平台、图数据库、深度学习框架集成。 Knowledge Warehouse（KW）知识仓库平台：KW 是包括数据加工形成的对行业建模需要用到的知识及加工逻辑和标准数据模型接口的统一平台。具体包括建模中需要应用到的各种知识库。

同时，知因智慧在成立之初即同步成立了 AI 实验室，旨在推动大数据技术和人工智能技术产学研一体化，依托中国科学院大学大数据分析技术实验室的技术资源，由“产业知识图谱和机器学习” 研究与应用领域的资深专家领衔，构建企业级机器学习平台，致力于探索精准营销、反欺诈分析和风控模型开发等方向的前沿技术，并迅速在金融业务场景模型中取得实效。

目前，知因智慧已经获得了包括中国平安、信和财富、招商银行、京东金融、北京银行等头部合作伙伴的认可。

融资方面，2017 年 5 月，知因智慧完成了千万元 Per-A 轮融资，由远毅资本领投。