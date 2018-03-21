WhatsApp 联合创始人号召粉丝删除 Facebook 新闻

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消息应用 WhatsApp 联合创始人布莱恩·阿克顿（Brian Acton）如今也加入到#DeleteFacebook（卸载 Facebook）运动的行列中。Facebook 曾在 2014 年以 190 亿美元的价格收购了 WhatsApp，这笔交易也让阿克顿赚得盆满钵满。

一位爆料者还提醒我们说，阿克顿在 Facebook 上面向粉丝发出了同样的号召。

自从将 WhatsApp 出售以来，阿克顿就一直在积极投资那些对用户更安全、更私密的消息平台。例如， 他上个月向 Signal Foundation 投资了 5000 万美元 。

有些人可能认为，阿克顿从 Facebook 那里赚了那么多钱，如今却反过来呼吁用户纷纷逃离这个社交平台，这简直无法理喻，但阿克顿向来具有支持用户隐私的倾向。早在创立初期的 2012 年，WhatsApp 就提出了一个明确的目标， 那就是永远不从广告中赚钱 ：

我们为什么不卖广告 没有人一觉醒来会为了能看到更多广告而觉得兴奋，没有人在睡觉前，为他们明天将看到的广告而有所期待。我们知道，人们在睡觉前会为今天和某人的对话而感到兴奋（或者，因为没有和某人聊天而感到失望）。我们希望 WhatsApp 是一个让您睡前想到的、早晨醒来必备的产品。没有人会只是为了看一则广告而突然从午睡中醒过来。 广告不只是美学上的破坏，还会侮辱您的智商和打断您的思路。在任何一个销售广告的公司，他们很大一部分的工程团队会花费一天时间来优化数据开采，编写更好的程序以收集您的个人数据，升级服务器来保存所有数据，并确保这一切都被记录和整理，并包装和输出…这些繁琐工作的结果就是在您的浏览器或您的手机屏幕上出现略有不同的横幅广告。 请记住，当广告涉及您的资料，那么作为用户的你就是产品的一部分。

我已给阿克顿发去电子邮件，希望他对此事发表评论。