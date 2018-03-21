猎豹发布五款“机器人”产品，傅盛眼中的 AI 生产力和区块链生产关系齐了 区块链

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3 月 21 日，猎豹移动（NYSE: CMCM）联合旗下人工智能公司猎户星空发布自主研发的猎户机器人平台 Orion OS，并推出五款全系列机器人产品，包括接待机器人豹小秘、零售机器人豹小贩、儿童陪伴机器人豹豹龙、小豹 AI 音箱和无人值守的咖啡店豹咖啡。目前，猎豹机器人产品已经与小米、SOHO 中国和 58 同城等企业达成多项合作。

猎豹移动还宣布将猎户机器人平台 Orion OS 全部对外开放，现已与微软、搜狗、高通、英伟达和锤子科技等建立战略合作伙伴关系，共同推进机器人行业发展。

猎豹移动董事长兼 CEO 傅盛 表示：“我们已经成为全球唯一具备完整技术链条的机器人公司，将从实用、易用的角度出发，把机器人的每个细节打磨好，致力于将猎豹机器人打造成对用户真有用的产品，让机器人走进千家万户。”

接待机器人豹小秘

猎豹发布的第一款产品是接待机器人豹小秘。豹小秘拥有前台接待、智能引领、自动巡逻等功能，并支持丢失自动找回、灵活避障。豹小秘可以应用在公司、政府机构、卖场、医院等高频的接待场景中。

傅盛表示，豹小秘将于 7 月底上市，租赁价格为 2999 元/月。58 集团 CEO 姚劲波宣布 58 同城机器人租赁频道同期上线，成为豹小秘首家合作的租赁平台。

小米联合创始人王川宣布豹小秘与小米合作，小米之家将引进豹小秘作为卖场服务员。SOHO 中国董事长、联合创始人潘石屹宣布双方达成战略合作，旗下 SOHO 3Q 将率先引进豹小秘。此外，猎豹还宣布与医号线、优客空间的合作，打造国内首个健康咨询机器人和办公空间服务机器人。

零售机器人豹小贩

第二款产品是被称为“会行走的售卖机”的零售机器人豹小贩。豹小贩可以通过⽣物识别，在大型商场、图书馆和游乐场等复杂环境中主动寻找目标顾客，投其所好进行产品推销。据称，在此前 30 天的实测对比中，豹小贩以 3 倍的销售成绩远高于传统自动售卖机。豹小贩零售机器人的租赁价格同样是 2999 元/月。

儿童陪伴机器人豹豹龙

第三款产品豹豹龙是为“真正走进家庭”量身打造的儿童陪伴机器人。豹豹龙具备逼真的“真童声”，可以做到 24 小时安全陪护，危险实时提醒。此外，豹豹龙还与编程猫、VIPKID 和家有学霸等儿童教育平台建立合作，拥有覆盖 0-12 岁全年龄段的少儿课程。据了解，豹豹龙售价为 9999 元。

小豹 AI 音箱

小豹 AI 音箱是猎豹推出的第四款产品，官方称其最大的卖点是音质，内置 5 个扬声器。据称，小豹 AI 音箱还与 QQ 音乐合作，免费赠送 2 年 QQ 音乐服务，并接入微信支付、银联支付。小豹 AI 音箱售价 499 元，现已开启抢先预定。另外，傅盛表示它是国内首款区块链 AI 音箱，使用越多，可获取更多的积分，兑换更多的收益。

猎豹还将猎户语音 OS 开放给众多合作伙伴，包括小米、喜马拉雅、美的、富士康在内的多家公司都基于猎户语音 OS，推出了智能音箱。未来，锤子科技也将与猎户语音 OS 合作，推出智能硬件产品。

无人值守咖啡店——豹咖啡

第五款产品是应用猎户机械臂打造的无人值守咖啡店——豹咖啡。咖啡口味的评判标准有三点：温度，均衡和风味。风味是由咖啡品质决定的，温度和均衡方面，机械臂可精准控制的时间和角度，令每一粒豆能均匀研磨、萃取，奶泡充分打发。据悉，豹咖啡的每一个动作均经过咖啡届的“奥林匹克”WBC（World Barista Championship）资深评委亲手调教。

猎户机器人平台 Orion OS 宣布“真开放”

猎户机器人平台 Orion OS 是猎豹移动联合旗下人工智能公司猎户星空自主研发的机器人平台，集合了多芯片系统（猎户大脑），摄像机+视觉算法（眼），麦克风阵列（耳），猎户 TTS（口），室内导航平台（腿）和七轴机械臂（手）等完整技术链条。

据介绍，多芯片系统（猎户大脑）拥有 3.5 倍于 iPhone X 的运算性能，让机器人的反应比人还快一倍。傅盛在发布会现场宣布，微软和搜狗成为猎户大脑的战略合作伙伴。

摄像机和视觉算法（眼），拥有超过人眼的 153°广角视觉范围，人脸识别算法荣获微软百万名人识别赛世界冠军。拥有 6+2 的麦克风阵列（耳），可以实现 360°远近场全面覆盖。猎户 TTS（口）则每天和用户说话超过 1000 万次。

自研室内导航系统（脚），融合了多传感器，定位精准，可实现 12 小时续航。七轴机械臂（手），推出的 29999 元的 xArm 7 专注生活服务场景，主打智能、易用和便宜。猎户让机械臂长了眼睛，实现了单目高精度视觉抓取；简单易用，手机即可操控；售价不到市面销量最大同类协作机械臂的 1/4。

此外，高通和英伟达宣布与猎豹机器人展开战略合作。

猎豹还宣布将猎户机器人平台 Orion OS 全部对外开放。傅盛表示，与其他公司的开放不同，猎户机器人平台 Orion OS 要做到“真开放”，会将所有的技术能力和数据积累对开发者公开。只要加入猎户机器人开放平台，就可以享受专属的定制化服务。