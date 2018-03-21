据蓝鲸 TMT 报道， 区块链 养猫游戏 谜恋猫 ( CryptoKitties ) 日前已经获得 1200 万美元融资，本轮融资的领投方是 Andreessen Horowitz 和 Union Square Ventures。

谜恋猫 ( CryptoKitties ) 是由 Axiom Zen 工作室开发的区块链养猫游戏，于近日被拆分成独立公司，并获得此次融资。作为以太坊上第一款区块链游戏，从去年 11 月 28 日发行以来，谜恋猫 ( CryptoKitties ) 成为了超级爆款。近几个月一直受到了多方关注，三个月成交达到了 1 亿元（4 万 Eth）。

谜恋猫 ( CryptoKitties) 里的每一只猫咪都是一份数字资产，在游戏中，无论是繁殖、买卖，都需要支付。游戏中所有的交易都是通过 Eth。此外，为了确保业务长久并且继续生成足够的资金收入来支持新功能的研发，谜恋猫 (CryptoKitties) 收取了 3.75% 的市场交易费用。

谜恋猫（CryptoKitties）于 3 月 9 日在中国上线，并提供本地化网站及支持。资料显示，自从推出以来，该游戏已经吸引 150 多万用户，总共完成的交易已经超过 4000 万美元。