官方推动，日本政府斥 9.4 亿美元巨资扶持太空初创企业 新闻

据 CNBC 报道，日本政府周二在东京举行的一项活动中宣布，将向太空 初创企业 提供 9.4 亿美元资金扶持，以推动该行业快速发展。

这笔资金将在未来 5 年内通过投资和贷款发放，这是日本政府主导的一个项目的重要组成部分，该项目计划使日本逾 110 亿美元的太空产业规模翻倍。目前日本太空初创企业不到 20 家，许多人认为这笔基金对帮助新公司支付研究或申请专利等成本至关重要。

日本政府正在组建专门机构负责管理这些资金，并将初创企业与日本宇宙航空研究开发机构或三菱重工的火箭制造子公司等组织的人才联系起来。最初，初创企业将有资格获得大约 10 万美元的援助，以帮助其向投资者介绍创新概念。有前途的企业和更成熟的公司将能够利用剩下资金进一步发展。

日本还宣布，正在考虑制定新的法律和政策，允许企业拥有在月球上开发的土地，类似于美国和卢森堡通过的法律。到目前为止，美国和卢森堡是世界上仅有的两国，它们通过法律赋予公司拥有在太空中开采材料的所有权，但只有在被开采之后才有效。英国副首相艾蒂安·施耐德 (Etienne Schneider) 曾称，这个法律框架让这个欧洲小国吸引了数十家太空公司，另有 70 多家太空公司表示有意愿在卢森堡成立。