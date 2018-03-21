美团打车登陆上海：价格战已打响，但“优惠炮弹”不太够

今天开始，上海地区的用户将可以使用美团打车。根据相关截图信息，美团目前正在上海展开优惠活动，用户使用美团打车的前 3 个订单，以优惠券的形式，可享受每单减 14 元的优惠。目前同时上线的有美团快车和出租车服务，出租车的优惠幅度为 3 元。除此之外，用户邀请好友体验美团打车还可以获得 50 元打车券。

司机方面，根据美团客服的描述，上线初期，司机在 6 点到 24 点之间，在线满 10 小时，并接够 10 单，即可获得 600 元保底收入，超过 600 元还能获得 200 元的奖励，前几周还会减免抽成，每单只收 0.5 元信息费。

暂时还无法得知美团打车北京地区的上线时间，有消息称，可能会在 4 月初，与滴滴外卖的上线时间差不多。

美团打车在去年 12 月低调上线，最初只有南京的用户可以体验。当时美团还计划将打车业务扩张到北京，不过随后美团 被北京市交通委员会约谈 ，由于缺乏运营资质，向北京扩张的计划暂时被搁置。

美团已经在 1 月 12 日获得了上海地区的《网络预约出租汽车经营许可证》，上海在今天取代北京成为美团打车进入的第二个城市。不过目前来看美团打车的优惠力度并没有 Uber 中国被滴滴收购之前和滴滴进行“专车大战”时候那么大，这可能是由于美团此前已经被要求“不得以低价竞争方式扰乱客运市场”，但美团依然有望成为滴滴在网约车市场一个有力的竞争对手。