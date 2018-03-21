音乐流媒体平台 Pandora 斥资 1.45 亿美元收购 AdsWizz，进一步发展广告技术 新闻

音乐流媒体平台 Pandora 今日宣布，他们将以 1.45 亿美元收购数字音频广告技术公司 AdsWizz，其中至少 50% 以现金形式，其余部分 Pandora 将会酌情决定以现金或是股票形式进行支付。AdsWizz 的技术将帮助 Pandora 提升自己的广告技术能力。收购完成后，CEO Alexis van de Wyer 将继续领导公司。

AdsWizz 提供的是一个驱动音乐平台、播客和广播组的端到端技术平台，其客户包括 Cox Media Group、iHeartRadio、TuneIn、Entercom、Omnicom、Media Group、Spotify、Deezer、PodcastOne 和 GroupM 等。

该公司的软件套组包括各种广告技术功能，包括动态广告插入、高级程序平台和广告活动监控工具。

AdsWizz 还开发了许多新的音频格式，如 ShakeMe，用户在收听广告时摇动手机可以触发动作，广告还可以根据像慢跑这样的活动或诸如寒冷天气这样的天气状况来定位用户，以及可以基于个性化数据来定制广告。

Pandora 表示将利用此次收购来促进数字音频广告的增长。根据 IAB 的数据，其广告年增长率达到 42％。

AdsWizz 表示，与 Pandora 整合之后，广告商将能够通过 AdsWizz 在 Pandora 及其他音乐串流平台之上进行推广营销。Pandora 称，公司将继续投资 AdsWizz 技术，以支持其核心业务和更广泛的产业。