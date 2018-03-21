昨日，科学家和物理学家霍金的家人宣布，霍金的葬礼将于 3 月 31 日在剑桥大学的教堂举行。霍金的骨灰今年稍后将安放在伦敦西敏寺中，与牛顿及达尔文为邻。

3 月 14 日，史蒂芬 · 霍金家人对外表示，著名的天体物理学家史蒂芬 · 霍金已经去世，享年 76 岁。霍金患有一种不寻常的早发性、慢发性肌萎缩性脊髓侧索硬化症，俗称“渐冻症”。该病最初于霍金在牛津大学读书的最后一年开始，由于这种疾病，他的身体在几十年来逐渐瘫痪。

霍金的离开引起了世界上各行业人士的哀悼。许多人都用自己的方式向这位著名物理学家致敬。霍金的母校剑桥大学也不例外。前不久， 剑桥大学 公开制作上传了一段令人为之动容的视频。在这段时长 88 秒的视频中，大家可以听到霍金去年在剑桥大学的演讲音频并看到具有代表性的人生轨迹照。1959 年霍金当时以十七岁的年级进入剑桥学习并完成了研究生的学业，还在新年晚会上遇到了自己的另一半。其中虽然短暂离开，但随后便返回到大学任教。霍金不仅在剑桥学习了宇宙学，实际上他一生大部分时间都在那里工作。大圣玛丽教堂位于剑桥大学的冈维尔与凯斯学院附近，霍金 50 多年来就是在这个学院致力于解开宇宙之谜。