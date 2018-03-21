ThinkPad 发布系列新品，推进 ThinkPlus 战略落地 新闻

3 月 21 日消息，ThinkPad 今日宣布发布高效能方案。该方案不仅包含 ThinkPad X280、X1 Carbon 2018、X1 Yoga 2018 等多款 ThinkPad 新品，还包括扩展选件、软件、服务等全套配套组合，涵盖 IT 设备全生命周期管理方案，能够帮助成长型企业提升设备长期拥有价值，降低长期拥有成本，从而提高 IT 设备的整体效率。同时，宣布开启 ThinkPlus 创业者支持计划的招募通道，旨在通过整合 ThinkPad 优势资源，推动创业企业获得更好的资源和更快的发展。

联想集团副总裁、中国区 Think 事业部总经理赵泓表示，“新科技的发现和发展，成为了帮助企业高速发展的新推动力，‘移动化’和‘更高效’成为企业办公方式的未来。ThinkPad 始终专注于生产力工具的创新和开发，而以用户需求为核心的理念，结合 ThinkPad 自身独特的品牌优势，今天发布的高效能方案将满足成长型企业多样性的设备需求，快速应对市场变化。”

ThinkPad 基于 26 年专注企业用户和专业人士需求的研究积累，针对成长型企业发展的“初创期”、“成长期”和“平稳期”3 个阶段的不同需求，分别推出对应的高效能装备方案。

此外，对创业团队来说，要面对的不仅仅是来自 IT 设备方面的问题，更有来自商业模式、市场环境、资金链等的挑战。对此，ThinkPad 开启“ThinkPlus 创业者支持计划”的招募通道，并正式发布 ThinkPlus Logo。

“ThinkPlus 创业者支持计划”，致力于与 ThinkPad 品牌理念一致的创业者和开发者，共同打造满足商务人士需求的多元化创新产品和服务，希望通过产品、营销、渠道、服务、AI、生态、资本等商业发展重要环节的服务与支持，整合 ThinkPad 多年建立起来的工业设计、供应链、渠道通路，以及服务能力，助力创业团队获得更好的资源和更快的发展。活动当天，全新 ThinkPlus Logo 隆重发布。未来，ThinkPlus 所有的产品、服务都将打上 ThinkPlus Logo，以共同的理念，创造新价值。