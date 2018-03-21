前 Uber CEO 卡兰尼克回归商界，执掌一个房地产创业公司的帅印 新闻

据 《今日美国》 报道，前 Uber 联合创始人兼首席执行官 特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick） 周二他发布推文宣布他将成为房地产创业公司 City Storage Systems 的首席执行官。

卡兰尼克新成立的风险投资基金已向 City Storage Systems 投资了 1.5 亿美元。他也成功地获得执掌该公司的帅印。City Storage Systems 是一家控股公司，专注于停车场等不良房地产资产以及零售和工业空间的再开发。

城市规划专家指出，一旦自动驾驶汽车时代到来 ，城市中心将会从根本上被重新设计。停车场和其它与汽车持有相关的设施的需求将会变得很弱，这些房产需要被处理。卡兰尼克补充说，他对 City Storage Systems 对针对食品和零售机会改造房地产的专注尤其感兴趣。

卡兰尼克一直在科技界混的风生水起，不过去年 Uber 的各种负面消息导致了他名声收到损害。在去年 6 月因为投资者的施压而被逐出公司后，他基本上从公众视野中消失。上个月，他第一次重新露面，当时他在 Uber 和谷歌母公司 Alphabet 旗下的 Waymo 的商业机密窃取一案中出庭作证。该诉讼在一周后和解，Waymo 获得价格 2.45 亿美元的 Uber 股票。

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