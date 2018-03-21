腾讯：春节后微信及 WeChat 合并月活超 10 亿 新闻

3 月 21 日，腾讯公布 2017 年四季度财报，数据显示，腾讯四季度收入 663.92 亿元，同比增长 51%，环比增长 2%；净利润 207.97 亿元，同比增长 98%，环比增长 16%。

同时，腾讯还公布了旗下多款产品的运营数据，微信与小程序的用户群进一步提升，而老牌的 QQ 以及 QQ 空间则继续面临下滑压力：

微信及 WeChat 的用户群进一步增长，春节后微信及 WeChat 的合并月活跃账户超过 10 亿。

小程序 于 2018 年 1 月，已推出 58 万个小程序，日活跃账户超过 1.7 亿个。

QQ 月活跃账户数达到 7.83 亿，比去年同期下降 9.8%。QQ 空间月活跃账户数达到 5.63 亿，比去年同期下降 11.7%。

个人电脑客户端游戏收入同比增长 13% 至约人民币 128 亿元，主要受益于《地下城与勇士》及《英雄联盟》的增长。

智能手机游戏收入同比增长 59% 至约人民币 169 亿元。

腾讯视频的移动视频日活跃账户同比增长 44% 至 2017 年第四季的 1.37 亿，而公司的订购用户数同比增长 121% 至 2017 年底的 5,600 万。截至 2018 年 2 月底，公司的视频订购用户进一步增至约 6,260 万。

具体到 2017 年第四季度业绩上的数据，腾讯本季度总收入为人民币 663.92 亿元（101.61 亿美元），比去年同期增长 51%。期内盈利为人民币 216.22 亿元（33.09 亿美元），比去年同期增长 105%；净利润率由去年同期的 24% 增长至 33%。

而 2017 年，腾讯总收入达人民币 2377.60 亿元（363.87 亿美元），比去年同期增长 56%。年度盈利为人民币 724.71 亿元（110.91 亿美元），比去年同期增长 75%；净利润率由去年同期的 27% 增长至 30%。