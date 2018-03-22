阿里发布 AliGenie 2.0 和系列新品，天猫精灵新增视觉认知功能 新闻

3 月 22 日下午，在今天阿里巴巴旗下的人工智能实验室发布了多款基于人工智能技术的硬件产品，包括更小巧尺寸的天猫精灵曲奇、天猫路由器、天猫魔屏 S1 无屏电视，同时公布了天猫精灵火眼，搭载了 AliGenie 2.0 技术，使得天猫精灵智能音箱在原有的语音交互之外，还具有视觉认知功能。

阿里巴巴人工智能实验室总经理浅雪现场公布了天猫精灵的销售数据，上市半年多销售量超过了 200 万台。此外，天猫精灵目前连接了 4500 万台家用电器，回答了 1 亿个问题，执行了 9 亿次任务。有意思的是，天猫精灵放屁的声音被播放了 347 万次，讲笑话 1296 次。

今日发布的 AliGeni2.0，不仅是对原先产品的升级，而是新增加了视觉认知功能。AliGenie2.0 在此前“听”和“说”的基础上引入视觉能力，能够进行视觉认知、多模态交互、情景感知。

其中，AliGenie 2.0 的视觉认知能力包括图像识别、人脸识别、物体检测；AliGenie 2.0 的多模态交互能力可以通过对语音、图像、触摸等多种交互形态的融合，模拟人与人之间的交流方式；AliGenie2.0 的情景感知能力，则基于你所在的上下文、对话场景自主学习，理解情景需求。

其中，图像识别率高达 97%，识别和追踪家庭常见物体识别率 97% 以上，人脸识别家庭场景下识别准确率 97-98%，误识别率万分之一。

通过现场演示来看，天猫精灵火眼可以阅读儿童书籍、为老人阅读药盒上的信息。在表情系统中，天猫精灵火眼具有一块显示屏，可以显示比较萌的表情，声音非常甜美，比较适合儿童使用。据阿里巴巴人工智能实验室总经理浅雪介绍，未来也将推出“万物识别”、“人脸识别”等功能。

此外，小巧版的“曲奇”是阿里巴巴人工智能实验室推出的最新一代智能家庭语音助手，通过智能语音技术，可以给用户提供听音乐，听天气，听新闻，听小说，购物，情感慰藉等在生活中经常使用的服务。这款产品的售价为 299 元。

天猫魔屏 S1 则可以投射 300 吋家庭巨幕，标准分辨率为 1080P，光机投射比 0.8:1，1.8 米就可投射 100 吋大屏。亮度达到了 3000 流明度，光学对比度为 800：1，支持 45°阶梯矫正，支持一键自动对焦。这款产品无论是家庭空间有限还是客厅宽阔的地方都可以使用，价格为 4699。