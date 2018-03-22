苹果回应 Siri 读取隐藏通知内容 bug：未来软件更新会解决

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最近，苹果 iOS 11 系统出现了 新的 bug——在 iPhone 未解锁、通知隐藏的情况下，Siri 仍然可以直接读出通知详细内容。这个 bug 应该源自 Siri 接口或第三方应用的漏洞，在 iOS 11.2.6 和 iOS 11.3 beta 版中均有出现。

苹果回应称已经意识到了这个问题，将在未来的软件更新中将其解决。苹果还给出了针对这一问题的暂时解决方案，一个是关闭相关应用的锁定屏幕通知，另一个是在 Siri 设定中关闭”锁定时允许使用 Siri“选项。第一种方案让敏感应用的通知不显示在锁定屏幕上，第二种则是关闭了在锁定时调用 Siri 的功能。

简单解释一下这个 bug：当开启在 iPhone 锁定屏幕上隐藏通知详情时，通过激活 Siri，非机主也能获取原本隐藏的信息。在这个 bug 中，Siri 能读取的通知内容类型要求是支持 Siri 的应用，比如微信、WhatsApp、Skype 等通讯应用。值得注意的是，苹果自家的 iMessage 不受此 bug 影响，仍然是需要解锁 iPhone 后，Siri 才会读出通知详情。

在苹果解决这个问题之前，iPhone 用户可以参考上面提到了两种方法进行设置。


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初创公司报道

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