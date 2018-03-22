日本金融厅责令加密货币交易平台币安停止在本国的业务 区块链

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3 月 22 日消息，据日经新闻报道，日本金融厅（FSA）根据新修订的基金结算法，向 加密货币交易平台币安 提出警告，因为该公司没有在日本注册，并可能给投资者带来损失。如果币安不停止在日本的业务，FSA 将提出刑事指控。

对此，币安联合创始人何一在“币安官方中文群”中回应称，这只是计划，并不是真的发生了，日本方面的意思是希望日本人在本土平台炒币。

据悉，币安是一个加密货币交易所，但其不支持法币与加密货币的交易，用户无法直接使用法币在平台上进行交易。公司创始人、CEO 赵长鹏认为，加密货币之间的交易是一个更大的市场，和更加高频的交易场景。虽然不支持法币可能会成为部分用户尝试币安的门槛，影响用户人数，但从全球范围来看，不同地区对加密货币的态度大相径庭。

当时，赵长鹏表示日本对加密货币非常友好，中国已经叫停了 ICO、欧盟金融机构则警告 ICO 投资可能带来的风险 。不支持法币的另一个好处在于，进行加密货币内交易的用户相对更加硬核，拿比特币买莱特币的人，比拿着人民币换比特币尝试的人更资深一些。

上个月，币安宣布退出中国市场。币安官网对外发布公告称，根据中国相关政策法规，币安不为中国大陆地区用户提供服务。当时，何一曾称，币安已经整体迁出中国，用户基本来自海外，国内用户不足 3%。

本月上旬， 币安遭遇黑客蓄谋已久的钓鱼攻击 ，这种攻击方式，在数字资产行业内尚属首次。在短短两分钟内，黑客通过盗取的 API Key，在 VIA/BTC 交易市场，程序化下市价买单，和 31 个预先充值 VIA 币的账号高价卖 VIA。目的为把 BTC 输入到 31 个预先准备的账号，然后迅速想将这 31 个账号里的 BTC 提走。但因异常交易触发了自动风控，导致提币暂停，这些币并未被提出。反而，这 31 个账号预先存入的 VIA 币也被冻结。最后黑客非但没有提走币，自己的币被扣留。

据了解，币安于今年 7 月上线，目前已经覆盖全球 180 多个国家、有 100 万用户、日交易额突破了 10 亿美元。去年 9 月，其宣布获得 千万美元的天使融资 时，币安也公布了平台上各个地区用户占比，币安的用户没有集中在某一个国家或地区，用户比例最高的美国也只是拥有币安 23.2% 的用户。