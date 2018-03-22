亿航回应破产申请相关报道：只是业务架构调整

3 月 22 日下午，科技博客 雷锋网 发布了一篇有关无人机公司 亿航 在美国申请破产的报道，该网站指出亿航于当地时间 2017 年 12 月 29 日提交了破产申请，称“（亿航）公司资产在 10 到 50 万美元之间，而债务高达 100 到 1000 万美元”，同时还分析了亿航破产的原因，包括无人机产品因质量问题卖不出去，以及公司欠下 150 万美元房租。

针对这篇报道，亿航发布了名为《关于“雷锋网”针对亿航不实报道的郑重声明》的声明，该公司表示：“鉴于该报道内容含有多处针对亿航的误导性陈述及与事实不符的恶意猜测，发布不负责任的不实言论，误导社会舆论，严重损害了亿航的合法企业名誉，亿航保留对与事实不符的、误导型的和诽谤性的一切行为与言论采取法律行动的所有权利。”

亿航在声明中称，由于其正常公司的业务需要调整架构，“将面向美国市场销售和服务等职能收回国内总部统一管理”，于是亿航决定关闭美国分公司，将集中专注于国内运营。据了解，亿航美国分公司的员工规模不到 10 人，亿航表示员工均得到妥善安置。

“亿航并没有停止在美国及海外其他市场的业务拓展，也从未退出过消费级无人机市场。迄今亿航 GHOSTDRONE 2.0 智能无人机仍在美国 Best Buy、沃尔玛等零售渠道正常销售。”亿航在声明中强调。

亿航在声明最后表示将通过法律手段起诉雷锋网，以维护其合法权益。

动点科技将持续关注此事，如有新消息将会跟进报道。