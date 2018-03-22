华为在美国再度受挫，百思买将停售华为手机

据 CNET 援引知情人士消息，美国电子产品零售商百思买（Best Buy）已经停止销售华为推出的智能手机，这个来自中国的通讯设备巨头在美国的处境将越来越难。

知情人士称，百思买打算在接下来的几周内停止销售华为的产品，并最终结束与华为之间的合作关系。

百思买没有提供任何额外的细节。

百思买表示，不会对与供应商签订的具体合同发表评论，百思买将根据各种原因改变销售方式，“根据公司政策，我们不会讨论合作关系的细节”。

百思买此举对华为来说将是一个沉重的打击，华为是仅次于苹果和三星的世界第三大智能手机供应商，这家公司一直试图打开美国市场，百思买则是华为最大的零售合作伙伴之一。CNET 指出，大多数美国人通常会通过运营商购买手机，可是华为没有成功与任何一家美国电信运营商达成这样的合作关系。

华为 原本打算 在今年一月举办的 CES 上宣布与 AT&T 达成的有关销售 Mate 10 Pro 手机的合作关系，但 AT&T 突然终止 了这项合作，并且没有公布原因，外界猜测 AT&T 可能受到来自美国政企机构的干扰。

美国众议院情报委员会在 2012 年发布了一份报告，称华为和中兴制造的电信设备对美国的国家安全构成威胁，并禁止美国公司购买这两家厂商的设备，但当时委员会强调这份报告并不涉及消费级智能手机。