深圳发布新信息技术扶持计划，涵盖区块链、数字货币领域

深圳市经济贸易和信息化委员会日前发布了有关新一代信息技术信息安全专项 2018 年扶持计划的通知，将进一步扶持信息安全产业，单个项目的资助金额最高达到 200 万元。

这一名为《市经贸信息委关于组织实施深圳市战略性新兴产业新一代信息技术信息安全专项 2018 年第二批扶持计划的通知》的通知公告称，扶持领域为生产环节核心技术掌握和示范应用，包括：

围绕大数据、云计算、移动互联网、物联网、区块链等新型应用环境，推动网络安全、虚拟主机安全、操作系统安全、数据库安全、应用安全等关键核心技术实现自主可控的重大突破与示范应用； 鼓励自主可控信息安全防护技术、产品和服务在重点领域、关键信息基础设施、工业控制系统、智能制造装备安全、工业互联网保安全及保护公民个人信息安全等方面的创新和示范应用； 鼓励网络和信息安全与人工智能相结合的二次创新及示范应用。

《通知》提到，“单个项目资助金额不超过 200 万元，资助金额不超过项目总投资的 30%；项目总投资由建设投资、研发费用和流动资金构成，其中建设投资不低于项目总投资的 30%，软件开发项目除外。”

有关具体的申报要求和申请受理说明可前往 《通知》官网 查看。

深圳政府对区块链技术的发展持乐观态度。去年 10 月，该市政府 发布 了《深圳市扶持金融业发展若干措施》，其中有提到设立“金融科技专项奖”，对在区块链、数字货币、金融大数据运用等领域的优秀项目提供重点奖励，年度奖励额度最高达到 600 万元。