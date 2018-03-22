Uber 自动驾驶汽车撞人视频公布，事故或为测试人员走神导致 新闻

美国亚利桑那州坦佩市警方公布了 Uber 自动驾驶汽车撞死行人事件的 视频记录 。从这段视频中能够看到车内和车外的画面，汽车在行驶过程中，推着自行车的路人突然出现在画面里，整个过程不到 10 秒钟。

从视频的后半段可以看到车内的状况，坐在驾驶座位上的测试人员在案发前十几秒的时间内，大部分时间都注视着右下方，偶尔看看窗外，但到底是在开小差还是查看车辆运行状况，自动驾驶汽车为什么会撞上行人，具体原因还要等这起案件的更多细节被公布才能知道。

Uber 的一辆自动驾驶汽车 3 月 19 日晚间在美国亚利桑那州坦佩市（Tempe）撞倒一位 49 岁的女性，这名女性被立即送往医院，但不治身亡。这是 全球首例无人车撞死行人的事故 ，Uber 暂停了在北美多个地区进行的自动驾驶测试。

当时这名测试司机表示，事件发生的太突然，受害人突然就出现在前方，司机收到的第一个交通事故警报是碰撞的声音。警方在看过车载录像后也认为，Uber 方面可能并不存在过错，“在观看过车载录像之后，我们发现无论处于哪种模式，本次碰撞都难以避免，因为受害人是从暗处突然闯入机动车道的。”