贸易战正式打响

白宫宣布，总统日前签署总统令将采取措施限制中国投资，并对价值 500 亿美元的中国商品加征关税。

此前，白宫副发言人拉吉-沙赫 (Raj Shah)21 日发表声明称，特朗普将于 22 日宣布他对于美国贸易代表办公室 (USTR)“301 调查”所决定采取的行动。

腾讯回应 Naspers 计划出售 2% 的腾讯股份：确认知悉

腾讯最大股东 Naspers 决定要出售至多 1.9 亿股腾讯股份，如果出售完成，那么 Naspers 对腾讯的持股比例将从 33.2% 降至 31.2%。

对此，腾讯方面今日晚间回应称，已确认知悉，Naspers 公司计划出售 2% 的腾讯股份，以筹集现金储备用作提升财政实力和投资具有增长潜力的项目。腾讯还提到，承诺最少三年内不会再出售股票。

你可能看不到亚马逊拍的《三体》了

据《金融时报》报道，有投资者透露，巨头亚马逊正在谋划拍摄《三体》三部曲系列剧集，投资高达 10 亿美元，目前项目还在商谈中。对此，《三体》改编方游族影业对环球网发来通告表示，其为《三体》系列小说全球改编权的唯一所有者，独家拥有基于《三体》系列小说进行影视剧改编及衍生品开发的权利。正推进《三体》系列小说的影视剧等开发工作。

夭寿了，移动降价了

@新京报【移动日赚 3.1 亿，将下调 30% 移动资费】3 月 22 日，中国移动发布 2017 年年度业绩。财报显示，公司营运收入为人民币 7405 亿元，同比增长 4.5%，按照 2017 年 365 天计算，移动日赚约 3.13 亿元。与联通相比，移动营收是联通近三倍，利润是联通的约 48 倍。昨日在业绩说明会上，移动董事长尚冰表示，将下调移动资费超过 30%。尚冰称希望通过薄利多销，力争保持收益基本稳定。

中国无人机实名登记已超 18 万架 扰航事件逐月减少