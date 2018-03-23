小蓝重回北京，但可能还没到打价格战的时候

这两天在北京多地，上下班的打工一族可能会发现，被滴滴接管的小蓝单车高调回到了市场上。例如上面的照片就是在望京 SOHO 楼底和附近地铁口拍到的，一列排到整整齐齐的小蓝单车旁边，有工作人员用大喇叭对来往行人喊话说“最好骑的共享单车小蓝单车又回来了”。

就在我前几天说 ofo 在摩拜停止补贴的情况下，仍然能慷慨送出免费券之后不久，ofo 对大多数老用户取消了 1 块钱的免费骑车券，根据我所进行的小规模的调查，身边大多数人都只能领到八折券，也就是用券之后 8 毛钱骑一次车。

在这个巧妙的时间点上，小蓝在北京重出江湖。在此之前滴滴就曾经发起一个微信的 H5 好友分享活动，是说当你点击参加所谓复活最好骑的小蓝单车的活动，就会有一台号称沉睡在路边的小蓝单车的车牌被擦亮。不过要参与这次的领取免费骑车券活动，必须下载滴滴 App，跟你之前是否参加过那个 H5 活动没有关联。

历史上小蓝单车被包括我在内的很多骑行者称为所谓最好骑的单车产品。之前摩拜和 ofo 两家巨头忙着大规模投放自己的车，以拼规模为主，暂时顾不上优化车辆的体验。如果在那个时候看的话，确实小蓝的骑行体验会更好。

但是，就在小蓝奄奄一息的这段时间内，摩拜和 ofo 都推出了新的车型，其中摩拜投放的亮橙色的新车可能是所有车型中最舒服的一款，但是投放量相对较少。小黄车投放的新车型更多，它本来投放的车的总量就很多。所以也会把另一部分原先已经损坏的车型回收翻新之后，换上智能锁再次投放。这个时候不管是链条还是座椅等等，也都恢复了原来的状态。

小蓝当年因为追求用户体验，导致车子的造价更高，而确实成为了后来资金链断裂的一个伏笔。虽然小蓝这次回归是大打情怀牌，但是实际上，在用户体验、舒适度方面，其他单车运营商已经逐渐追上了它。

此外还有一点，就是小蓝原始车型我们所谓的好骑，实际上是指车子不太费劲，尤其是在上坡的时候，只要多蹬几下就可以了，不会出现那种需要拼命踩踏板的情况。但是这实际上是依靠通过变速减缓车速来实现的，这样做的代价就是速度怎么也提不起来，甚至有时会给你一种在原地打转，并没有前进的印象。

说完用户体验，再来说说押金这个历史遗留问题。

当初滴滴是宣布接管小蓝单车，而并不是原先人们所预料的收购或注资。正因为是接管单车资源，而没有接下其他的债务，所以滴滴并没有主动承担起退还用户押金的责任。对于所有索要押金的用户，只是赔给跟押金等额的打车优惠券。但这些优惠券并不完全等于余额，不可以单独用券消费，必须自己贴钱。

加上最近所披露的所谓大数据杀熟的事情，就更让人们对这类优惠券望而却步。极端一点，甚至加上这个优惠后的价钱，都不如拿一个新的手机去注册享受新手折扣更优惠。

从商业角度上来说，任何一个收购方都希望等到被收购物折损了讨价还价的筹码，在它已经凉透了的时候抄底。这样当然是最合算的。

之前 A 站运营困难的时候，其实就是各方金主在价格上没有谈拢，在来回拉锯扯皮的过程当中，不断的消磨 A 站最后剩余价值。由此足以看出商业斗争的残酷。

滴滴在共享单车方面有布局，但接连遭遇意外。主要押注的 ofo 不听话，并且想借助最近一次融资加借款跳入阿里怀抱。而滴滴自营单车品牌青桔在深圳投放，又因为没有及时打招呼而被叫停。

但即使有以上问题，只要可以打着重新翻新小蓝单车，盘活现有单车资源的旗号，滴滴也完全可以投新车。考虑到北京属于已完全停止新车投放的几个大城市之一，以小蓝复活的名义开展单车业务也是更合理的选择。

自然，滴滴最终的目标当然是要终止摩拜和 ofo 两强垄断市场的现有格局。那么今年我们是否能看到共享单车重新开打价格战，继续让我们免费骑车？这就要看滴滴在另外的外卖和打车战场上，跟美团的缠斗结果如何，毕竟它不能多线作战，要等收拾完一个战场，再来打下一场仗。