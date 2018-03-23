Ctrlbox 获得数百万元天使轮融资，PaaS 平台进化为 SasS 领域的实力派 新闻

动点科技最新获悉：企业管理软件 Ctrlbox 可卓软件 获得了海丰投资数百万元的天使轮融资。本轮融资将继续用于完善企业的营销团队和客户成功体系，为公司进一步扩大规模奠定基础。目前的估值可达 3000 万元。

Ctrlbox 是服务于项目型企业的 SaaS 软件，帮助项目型企业解决项目进度跟踪、项目人员管理、项目成本、项目绩效、项目订单合同管理等问题。随着企业管理成本的上升，国内项目型公司对企业再造的 SaaS 软件需求量变得非常大，而传统软件已经无法满足企业对管理升级的需求。如此大的市场需求，正是让 Ctrlbox 这样的面向垂直行业的 SaaS 软件获得了竞争力。常见的项目型企业有：生产流通行业、科研行业、建筑行业、服务行业、设计行业等。现阶段，Ctrlbox 将重点服务于上述项目型企业中的建筑和服务两大行业，并且已经行业内的头部企业和数百家中小企业达成合作，获得了合作客户的高度认可。

此外，Ctrlbox 完成了 PaaS 平台化，其产品历经 3 年时间的团队研发夯实了技术底层框架，依托这样的技术优势不仅保证产品的稳定性、扩展性和易用性，也让 Ctrlbox 成为 SasS 领域的实力派。

对于本轮的融资金额少、释放的股份少的情况，Ctrlbox 可卓软件 CEO 表示：过去 Ctrlbox 已经具备了盈利的能力，此次融资主要是中意于资方对 SasS 的理解和资源的导入。释放较少股权，同样是为了给未来融资提供更多股权空间。

注：融资金额由对方公司提供，平台不作背书