滴滴将进入墨西哥市场，刚在巴西收购的 99 派上用场了 新闻

动点科技此前报道了中国网约车平台滴滴出行可能会在今年 进入墨西哥市场 ，现在这件事有了新的进展。不过不同的是，滴滴可能不会直接在墨西哥上线，而是通过他们不久前收购的巴西巴西打车软件“99”，据 彭博社 报道，现在 99 正筹备在墨西哥城上线。

总部位于中国北京的滴滴已经在 LinkedIn 上投放了招聘启事，其中有两个岗位位于墨西哥城地区，另一个则是在墨西哥的另一座城市瓜达拉哈拉，这些岗位均为商务和运营类。99 也在去年开始进行大规模招聘，但没有披露有关墨西哥的人员配置细节。

墨西哥是 Uber 收益最好的市场之一，他们在这里的 30 多个城市累积了 700 万用户，几乎占垄断地位。为了在墨西哥扩张，Uber 甚至主张立法者能够批准用现金支付打车费用，因为在当地很多居民并没有开设银行账号。滴滴已经通过收购 Uber 中国业务的方式成功把 Uber 赶出中国，接下来，它将在拉美市场继续展开与 Uber 之间的博弈。

滴滴出行今年 1 月宣布 收购巴西的 99，后者成立于 2012 年，在巴西地区已经拥有 30 多万名司机和 1400 万注册用户，业务与滴滴出行类似，提供私家车、出租车、豪华车服务。