微信开放给第三方小游戏开发权限，从三亿玩家到十亿玩家需要几个跳一跳？

动点科技最新获悉：微信官方宣布小程序游戏类目正是对外开放测试，同时还增加了两项赋能——社交关系链、虚拟支付。但后一项功能目前只对安卓版本用户开放。现在起，凡是符合条件的开发者都可以自主登录 微信公众号平台官网 在注册小程序账号后，申请全服务品类下的游戏类进行开发调试。但需要指出的是，已经注册的其他类别小程序暂时不支持更改类型。

小游戏去年上线时，官方曾介绍它是一个类目，可以即点即玩，无需下载安装，体验轻便，用户可以和微信内的好友一起玩，比如 PK、围观等。

对于面向第三方的小游戏，有哪些能力？微信小游戏方面表示，小游戏作为小程序的一个类目，适用小程序的一切开放规则和大部分能力。同时，小游戏此次也新增了两大能力：小游戏支持微信社交关系链玩法，如微信好友或群内 PK、排行榜竞技、围观等。安卓版本的小游戏提供虚拟支付能力（不包括个人主体开发的小游戏），支持道具内购；iOS 版本暂不支持。

微信方面透露，到 2018 年 1 月 15 日，小游戏累计使用用户达到了 3.1 亿，日活跃用户量超过 1 亿。到春节期间，小游戏同时在线人数最高达 2800 万人/小时，其中，“跳一跳位于“最受欢迎小游戏”排行榜首位。