讯飞要打造一个 AI 界的 COURSERA 学校，未来至少培养五十万相关人才 新闻

今年两会上科大讯飞的董事长刘庆峰接受采访时表示，他今年的四条建议都聚焦人工智能（AI）。2018 到 2020 年将是我国人工智能发展的关键窗口期。因此，他首先是建议进一步深化人工智能国家战略，健全人工智能创新体系。在安徽省的代表分组讨论会议上他也向总理面呈谏言——加强创业教育培训体系建设，推动“双创”更快更好发展。将创业教育融入整个教育体系，在大学系统性地开设创业课程，并对课程体系进行与时俱进动态设置。同时制定“人工智能+”时代的全球人才引进计划。

兵马未动粮草先行。近日，科大讯飞 AI 大学未来课栈上海栈开幕，该活动由科大讯飞 AI 大学发起主办的未来课栈是 AI 大学的品牌课程之一，这所 AI 大学旨在为 AI 开发者和兴趣者提供面对面的交流平台，满足各地开发者和兴趣者的学习和交流需求为未来赋能！

胡国平院长在分享中提到 AI 大学的学员已经破 4 万，AI 大学将从师资力量、课程体系、学员培养这三方面让广大 AI 开发者和兴趣者习得 AI 知识，共建 AI 生态，真正做到赋能开发者，成就科学家。同时在线下会有包括组织教授走进未来客栈的讲堂进行分享，与合作的孵化器和投资部门的直推，与缺少人才渠道的科技企业推荐人才等跟进。

科大讯飞研究院院长、AI 大学副校长胡国平表示：伴随着第三次人工智能浪潮出现的各种 AI 技术和产品，人工智能再次被写入政府报告中。这次 AI 浪潮中，科大讯飞也取得了非常不错的成绩：讯飞晓医助理在 2017 年国家临床执业医师考试中的表现超过了大多数考生；讯飞开放平台的累计终端数已经达 18 亿，开发者团队数达 60 万，日均服务次数达 45 亿。

科大讯飞还将发起一项 2018 iFLYTEK AI 开发者大赛，致力于为更多的 AI 开发者提供“创造”的机会和可能。即日起报名通道将正式开启，并为大赛寄语：“技术顶天，应用落地，希望全社会的开发者可以和我们一起开放创新、共建 AI 生态。”

根据大街网的数据显示，中国人工智能人才缺口超过 500 万，这对广大 AI 开发者和兴趣者来说，是巨大的机会，也是不小的挑战。