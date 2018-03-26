商务部点名苹果：你们是贸易便利化最大的受益者

据报道，在中国发展高层论坛 2018 年会上，商务部副部长在谈及了 WTO 贸易便利化的协定时，直接点称苹果最大的受益者。而且，苹果 CEO 库克也出席了此次会议。

3 月 25 日，库克 在中国发展高层论坛 2018 年会上，并在“应对全球不平等的挑战”分论坛发言。库克说，当今我们已经全球化趋势所包围，企业创建新的产品，将人们汇聚在一起，创建了一个新的世界，通过这些努力，帮助人们在世界各国繁荣发展。技术进步已经成为推动全球经济增长的驱动力，像苹果还有各种各样的公司以令人兴奋又经济高效的方式使用这些新技术。所有这些在中国都有所体现，实际上这其中很多是由中国推动的。

谈到了目前人们越来越担心的中美贸易战。他表示对抗会让双方都难以受益，希望两国领导人能够理性地采取行动，苹果正在努力地与中国开展经济合作，包括政企合作，该公司根据当地政府的要求将中国客户的 iCloud 数据移至中国的服务器就是其中一个例子。政企合作可能是避免贸易战冲突的一种办法。

不过，3 月 25 日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在中国发展高层论坛上表示，我们和其他的 WTO 的成员一道，推动达成了 WTO 贸易便利化的协定，使全球的贸易成本有可能减少 14%。我们一起推动取消了 WTO 框架下的农业出口补贴，国际农产品的贸易环境将有所公平。我们成功地和其他的 WTO 成员一起结束了信息技术的扩围谈判，取消了 201 项信息技术产品的关税。像苹果的库克董事长，你们就是最大的受益者。