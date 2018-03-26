英媒：中国区块链专利申请数量 225 项，全球最高 区块链

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据 新华社 报道，英国金融时报网今日披露了世界知识产权组织的最新数据，据数据显示，2017 中国申请 225 项区块链项专利，其次是美国 91 项和澳大利亚 13 项。

2017 年中国是 区块链 专利申请方面最活跃的国家，中国科技和金融服务集团竞相申请这种“交互分布式账本”技术的排他性权利。这种技术可能给金融和其他供应链带来革命性变化。

汤森路透利用世界知识产权组织数据库整理的数据显示，在 2017 年提交的 406 项与区块链有关的专利申请中，超过一半来自中国。

区块链领域的专利申请在去年增加了２倍。区块链的用途很多，从比特币等加密货币到追踪中国放养肉鸡。专门跟加密货币相关的专利申请——不包括在区块链专利类别中——在 2017 年增长了 16%，达到 602 项。

汤森路透旗下主编亚历克斯·巴特森表示：“在该技术真正进入市场之前，各家企业为保护自己在新技术开发领域的创意，正在迅速采取行动。”

在 2012 年至 2017 年期间申请区块链专利最多的 9 家机构中，有 6 家是中国的机构，其中为首的是北京瑞卓喜投科技发展有限公司。总部位于美国的支付巨头万事达是同期最活跃的公司，提交了 25 项申请，而列支敦士登的 nChain Holdings 提交了 18 项申请，该公司自称是“区块链技术研发的全球领导者”。

汤森路透表示，近期的区块链专利申请包括：美国银行为一种“基于化名的 P2P 支付”提供便利的技术申请专利；英国电信集团为一种探测针对区块链的攻击的方法申请专利；MasterCard International 为一种基于区块链的、追踪销售点付款的方法申请专利。