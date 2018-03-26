ChinaBang Awards 2018：总有一种力量让我们心生澎湃 新闻

2011 年，动点科技 TechNode 主办发起了 ChinaBang Awards 年度评选。几年来，我们见证了一大批创业公司成长为行业内屹立不倒的独角兽，ChinaBang Awards 以“发现中国创新的力量”为宗旨，积极在全中国范围内搜寻最有潜力、最有价值的创业项目。

2012 年，Web 2.0 的成熟和移动互联网的兴起，社交媒体开始走入人们的生活，我们在当时选出了年度最受欢迎移动社交类应用街旁、微信、陌陌、人人网客户端，Camera360、海豚浏览器、Weico 也是当时相当受欢迎的移动应用。

2013 年，生活服务和在线娱乐应用以及手机游戏开始成为焦点，ChinaBang Awards 在 2013 年选出了年度单机游戏保卫萝卜、帝国塔防 II、宫爆老奶奶，抬杠、啪啪、唱吧以独特的玩法入围 2013 年度最佳创新产品，2012 年诞生的嘀嘀打车（现“滴滴出行”）也成功入围当时的年度出行工具。

2014 年，云服务、大数据和互联网金融开始盛行，七牛、UCloud、AVOS、TalkingData、明道入围 ChinaBang Awards 年度云服务/年度企业级应用，微信在 2013 年开辟的支付渠道和支付宝的余额宝成功改变了中国人的生活方式和理财方式，同挖财、融 360、比特币中国一起入围年度互联网金融产品。

2015 年，滴滴打车和快的打车合并、深圳企业大疆创新宣布一年内售出大约 40 万架无人机，饿了么、猫眼电影进一步方便了中国人的日常生活，我们还看到了 Mono、简书、美拍、MailTime 等一大批互联网产品带来的更多新玩法。

2016 年，“大众创业、万众创新”，我们在过去一年里见证了更多互联网产品的诞生，也看到了更为激烈的市场竞争，爱奇艺、Uber、秒拍、创客星球、朋友印象成功入围 ChinaBang Awards 年度最佳营销创意公司，名片全能王、Kika Tech 以及诞生于中国并活跃于欧美市场的 musical.ly 入围年度海外市场拓展公司。

2017 年，人工智能、共享经济在中国崭露头角，微软小冰、思必驰、西井科技入围年度人工智能产品，摩拜单车也成为这一年的年度创业公司，而总部位于北京的 APUS 蝉联 ChinaBang Awards 年度海外市场拓展公司。

到了 2018 年，人工智能开始走进人们的生活，区块链成为当下最热门的话题，AR/VR、共享经济、智慧出行、视频社交等领域的产品也越来越成熟。

也正因如此，我们特别推出了专题「ChinaBang Awards 2018」，与大家一起回顾饿了么、摩拜单车、滴滴等这些 ChinaBang Awards 得主的发展历程，看看这些创新力量究竟是如何影响我们生活的。

值得注意的是，ChinaBang Awards 将继续伴随中国创业创新走下去，我们今年将再度评选出年度创始人、年度投资人、年度创业公司、年度硬件、年度应用/小程序、年度科技突破、年度人气奖、年度企业服务、年度人工智能创新、年度区块链创新、年度共享经济服务、年度出行服务、年度海外市场拓展公司、年度新锐创业公司、年度投资机构、年度创业服务机构和年度投后服务等一系列奖项。

哪些创新产品将会出现，它们将如何成为独角兽？请大家拭目以待。

下期预告：出行，是人类最基本的需求之一。然而这一需求，尤其是城市内短途出行需求此前并未得到很好的满足， 直到共享单车的出现。那么，在解决“城市最后一公里”的出行问题上，作为共享单车代表之一的摩拜会有怎样的心路历程呢？尽请关注下一篇文章《摩拜，从草莽中崛起，向头把交椅而去》。