这次，抖音是不是被微信“系统抖动”了？

针对 3 月 25 日有抖音视频链接在微信朋友圈中疑似被屏蔽一事，腾讯表示朋友圈有防刷屏策略，某个链接或域名单日分享超过一定阈值就会不可见，过了次日凌晨便恢复正常。“ 这次抖音就属于这种情况，不存在屏蔽一说。”

与此同时， 抖音在新浪微博同样被屏蔽 ，但事情相对就简单得多。微博这边就大大方方的承认说，今日头条底下的所有产品现在都在停掉接口当中，同时还举出了快手和美拍的例子，说明这两家虽然和微博之间是竞争对手，但微博并不会毫无原则的屏蔽。

至于微信所指出的超过一定阈值就会不可见的这种说法，又是否足够可信呢？很显然在微信当中，给不同第三方产品的所谓分享“阈值”也是不太一样的。

之前，也有用户反映微信 对今日头条中分享的文章 ，也曾经同样给予限制当天分享总次数的待遇，同样到第二天零点的时候又恢复正常。

但是，对于可能在朋友圈上被分享次数更多的新浪微博和知乎链接，相对来说在朋友圈里被微信屏蔽的投诉就少很多。反而是这两个产品自身主动限制了分享到微信朋友圈的概率。

在 航通社读者群 当中有网友反映，虽然微博客户端可以将单条微博分享到朋友圈，这个功能在大多数时间都没有问题。但他尝试分享一个比较长的微博的时候，却总是要求要在微博客户端中打开。我自己尝试了将这条微博分享，或者是将其网址贴到微信的对话框中，同样会显示必须要求在微博客户端中打开。

为了保险起见，我打开了另一位相对不太知名的用户发的微博，也是同样是 1000 多字的长微博，是以文本形式发布。分享的时候，同样要求必须打开客户端。看来，微博在这方面的规则是：超过一定字数的文字长微博，必须在客户端中查看。显然，设置这条规则的目的是为了保证微博客户端的活跃度。

在另外一篇文章当中我提到，知乎之前限制了部分专栏文章的分享到微信朋友圈当中的行为，在其他地方打开会强制要求下载知乎客户端，挡住了一些不愿意安装客户端的用户的脚步。后来随着知乎因为违规被有关部门处罚，在应用商店下架 7 天，知乎悄悄的在网页版中取消了大多数必须打开客户端的限制。

虽然微博和知乎可能在朋友圈中被分享的概率更高，但两者却更少受到腾讯官方的限流。这可能与这两家都为了推广自己的客户端而主动限流有关；但仅凭表面证据也不能完全说明，为什么抖音受到的限制会引发更大的讨论。

当然还有另外一种可能，就是偷偷的分享读音的用户数量之庞大，远远超出了我们的想象，而且这一部分微信用户可能跟我们没有太大的交集，所以并不能遇到。

在微信的环境内，上次发生类似的封杀第三方产品的风波，是在优步还没有被滴滴收购之前。在 2015 年 7 月，微信曾一度无法搜索到 Uber 的公众号，并且之前优步所发布的公众号文章也搜索不到。 微信后来发布声明说这属于“系统抖动”，并且修复了这一问题。

一切的利益纠葛现在都已随风而去，只剩下“系统抖动”这个字眼进入了我们的词典当中。之后所有对不同人群的“区别对待”都可以用这个词来解释，毕竟比“大数据杀熟”好听多了。

对不同客户群不统一标准对待，从任何角度上来说都是有利于经营者的。因为彼此不透明，也没有一个单一的标准，如果有人感觉自己被区别对待了，也拿不出更多证据，这感觉就永远只能是感觉。甚至连在公司上班，大多数企业也都采取薪酬保密制度，就是因为“一碗水端平”会为老板增加更多“行政成本”。

只能说，有人感受到了抖音被屏蔽，然后微信官方否认了。但微信官方是不是真的这么做了，我们可能永远也不会知道。