Grab 宣布收购 Uber 东南亚业务

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今天早些时候，Uber 表示 同意将其东南亚业务出售给当地竞争对手 Grab，现在 Grab 官方宣布了这一消息。

Grab 将把 Uber 在东南亚的共享出行和送餐业务整合到公司现有的 多式 运和金融科技平台中。这是东南亚地区同类交易中规模最大的一笔交易。作为收购交易的一部分，Uber 将收购 Grab 27.5% 的股份， Uber 首席 行官 Dara Khosrowshahi 将加入 Grab 董事会。

Grab 联席创办人陈慧玲表示 ：“我们将于下一季度迅速并有效地把 GrabFood 扩展到所有主要的东南亚国家。我们将创造更多价值和机会给一众持续增长的持分者：包括消费者、司机、代理商，以及现在的商家和送餐服务合作伙伴。 GrabFood 也将推动用户继续使用 GrabPay 手机钱包，并支持我们持续增长的金融服务平台。”

“这笔交易证明了 Uber 于东南亚地区的业务在过去五年间录得卓越的增长。这将有助我们继 加倍投资于增长业务，并继续大力投资于产品和技术，为客户提供全球最佳的服务体验。” Uber 首席执行官 Dara Khosrowshahi 表示。

随着 Uber Eats 业务 的整合， Grab 将把其在印尼和泰国 有的 GrabFood 业务扩 展到新加坡和 来西 GrabFood 将在 2018 年上半年于所有主要的 国家提供服

为了尽量减少合并的影响， Grab Uber 正在共同努力将 Uber 司机和乘客、 Uber Eats客户、商户合作伙伴，以及送餐服务合作伙伴迅速迁移至 Grab 平台。 Uber 应用程序将会在之后的两周继续运行，而 Uber Eats 将会运行至 5 月底，之后 Uber 送餐服务和餐馆合作伙伴将移至 GrabFood 平台。

目前，每日按有超过 500 万人使用 Grab，Grab 应用程序下载量已突破 9000 万，现阶段有 500 多万司机和代理商正在 Grab 平台上提供服务。Grab 在东南亚 8 个国家、195 和城市提供共享出行、送餐和包裹递送服务， Grab Financial 则是 为东南亚数百万 客户提供无现金服务。


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