Grab 宣布收购 Uber 东南亚业务 新闻

今天早些时候，Uber 表示 同意将其东南亚业务出售给当地竞争对手 Grab，现在 Grab 官方宣布了这一消息。

Grab 将把 Uber 在东南亚的共享出行和送餐业务整合到公司现有的 多式 联 运和金融科技平台中。这是东南亚地区同类交易中规模最大的一笔交易。作为收购交易的一部分，Uber 将收购 Grab 27.5% 的股份， Uber 首席 执 行官 Dara Khosrowshahi 将加入 Grab 董事会。

Grab 联席创办人陈慧玲表示 ：“我们将于下一季度迅速并有效地把 GrabFood 扩展到所有主要的东南亚国家。我们将创造更多价值和机会给一众持续增长的持分者：包括消费者、司机、代理商，以及现在的商家和送餐服务合作伙伴。 GrabFood 也将推动用户继续使用 GrabPay 手机钱包，并支持我们持续增长的金融服务平台。”

“这笔交易证明了 Uber 于东南亚地区的业务在过去五年间录得卓越的增长。这将有助我们继 加倍投资于增长业务，并继续大力投资于产品和技术，为客户提供全球最佳的服务体验。” Uber 首席执行官 Dara Khosrowshahi 表示。

随着 Uber Eats 业务 的整合， Grab 将把其在印尼和泰国 现 有的 GrabFood 业务扩 展到新加坡和 马 来西 亚 。GrabFood 将在 2018 年上半年于所有主要的 东 南 亚 国家提供服 务 。

为了尽量减少合并的影响， Grab 和 Uber 正在共同努力将 Uber 司机和乘客、 Uber Eats客户、商户合作伙伴，以及送餐服务合作伙伴迅速迁移至 Grab 平台。 Uber 应用程序将会在之后的两周继续运行，而 Uber Eats 将会运行至 5 月底，之后 Uber 送餐服务和餐馆合作伙伴将移至 GrabFood 平台。

目前，每日按有超过 500 万人使用 Grab，Grab 应用程序下载量已突破 9000 万，现阶段有 500 多万司机和代理商正在 Grab 平台上提供服务。Grab 在东南亚 8 个国家、195 和城市提供共享出行、送餐和包裹递送服务， Grab Financial 则是 为东南亚数百万 客户提供无现金服务。