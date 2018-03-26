摩根大通接入亚马逊 Alexa，将带来更丰富、及时的财经信息 新闻

在美国，亚马逊（Amazon）的人工智能助理 Alexa 已经无处不在，人们可以用它控制智能家电、询问路况、天气和新闻，现在它还能帮你获取金融信息。据 彭博社 报道，亚马逊和摩根大通（J.P. Morgan）宣布达成合作，摩根大通将向亚马逊 Alexa 提供摩根大通的研究报告。

摩根大通市场执行主管 David Hudson 表示，目前 Alexa 已经可以回答分析师报告相关疑问，他们还在测试其他功能，譬如有关债券价格方面的信息。Hudson 称，人们已经习惯了人工智能助理，但想要获得一些财经资讯，却依然需要耗费时间去寻找，或者需要认证才能获得。

摩根大通的 Alexa 项目从去年开始启动，他们希望能够促进公司内部的创新。摩根大通首先开放了研究小组的数据，并添加包括银行、托管和基金服务在内的其他部门数据。目前这项 Alexa “技能”已经进入内部测试阶段。

Alexa 目前能够完成的任务已经很多，能够拥有这些能力，自然少不了第三方开发者的支持。除了最基础的家电控制和新闻阅读等能力外，你还可以用 Alexa 叫一辆 Uber 或 Lyft，最近新增的 PayPal 技能将可以帮你完成转账操作，亚马逊还打算为 Alexa 推出 实时翻译功能 。