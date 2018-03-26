关于明天要发布的小米新代黑科技旗舰，唯一的悬念只剩价格还有…

没错，还要不到 24 小时，小米 MIX2S 就要正式发布了。有 小米 MIX 的珠玉在前，第三代产品是否能够依旧让人眼前一亮呢？也是否能扛起小米研发实力担当的大旗，再一次擦亮这一探索前沿技术的手机金字招牌呢？

动点科技根据早前米手机官方发布小米 MIX 2S 终极预告，并汇总了新机的主要规格卖点，包括：骁龙 845（跑分超 27 万）、AI 双摄、AI 人脸解锁、AI 场景识别相机、无线快充等。

其中，AI 人工智能、拍照是小米 MIX 2S 最为重要的两项升级。据悉此次小米下大力气升级优化了小米 MIX 2S 的相机，不仅用上了双摄，还和 AI 进行了结合，最终表现让人期待。

小米官方对 AI 拍照功能的宣传片 DEMO 传送门： 这里 .

从最新泄露的固件来看，小米 MIX 2S 的拍照有很多特色功能，包括人像模式、多帧降噪（MFNR）以及 1080P 120 帧慢动作；另外镜头还支持光学变焦。

核心配置方面，小米 MIX 2S 将搭载骁龙 845 处理器，存储配置方面应该有 6/8G+128/256GB 这几种存储组合，电池预计在 3500mAh 以上，支持无线快充。另外，MIX2S 在外观方面升级不大。根据雷军此前公布的宣传海报来看，新机延续了小米 MIX 2 的设计语言，18:9 全面屏，上、左、右三边超窄，正面仅保留下巴。前置摄像头设计在底部。另外从渲染图来看，MIX2S 的边框似乎窄了一点儿。

目前最大的悬念是 MIX2S 的背部采用什么样的设计。根据消息，MIX2S 搭载双摄设计，两颗镜头的排列方式似乎和 iPhone X 以来众多厂家的跟风之选一致, 也有米粉对此提出了异议认为忠于创新的 MI 不会和外面这些卖手机的妖艳货色“同流合污”。但今天工信部泄露的（小米 6x 的模型机）摄像头排列组合方式采取正是 2018 年各大厂商纷纷向品苹果“靠拢”的竖排模式，所以我们有理由做好充足的心理准备接受这样似乎低风险的设计。

最后价格方面，按照惯例小米 MIX 2S 的定价会延续高性价比策略，很可能会保持小米 MIX 2 首发时 3299 元的起售价。当然一切眼为实，关注的朋友可以明天下午 锁定直播 ，我站记者也会出动人马带回一手的前方信息。