在苹果教育发布会前，宏碁推出首款搭载 Chrome OS 的平板电脑 新闻

Google 的 Chrome OS 已经登陆笔记本电脑、台式电脑、二合一电脑，除了平板电脑——直到今天，宏碁推出了首款搭载 Chrome OS 的平板电脑。

宏碁 Chromebook Tab 10 的问世，很明显是该公司希望与苹果 iPad 展开竞争，毕竟宏碁抢在苹果的春季教育发布会前一天发布了这款产品。

Chromebook Tab 10 采用了一块 9.7 英寸 2048 x 1536 显示屏，配备前置与后置相机，电池续航能达到 9 小时。处理器为 OP1，4GB RAM + 32GB 容量，一个 USB-C 接口，支持 microSD 卡拓展，保留了 3.5mm 耳机孔。

新款平板电脑支持触控笔，其内置的 Wacom 品牌小型触控笔不需要电池或者额外供电就能使用。

宏碁 Chromebook Tab 10 要价 329 美元（约 2080 元），将于下个月在北美开售，5 月会在全球更多市场上市。

宏碁的这台 Chrome OS 平板电脑与苹果的现有入门级 iPad 售价相当。苹果可能会在北京时间明天（28 日）凌晨的发布会上推出一款 售价 259 美元的 iPad，主打教育市场。虽然 Tab 10 相较于其他 Chromebook 售价（通常低于 300 美元）偏高，但以 Chrome OS 产品的市占率来看，它还是比较有优势的。