3 月 27 日消息，高德地图 今日宣布推出顺风车业务，成都、武汉两地率先上线，同时开启北京、上海、广州、深圳、杭州等城市的车主招募，之后将逐步扩展到全国更多城市。

美团刚来，高德又至，出行赛道又将挤进一个巨头？

不过滴滴暂时不用担心，高德方面表示，此次上线顺风车平台完全是公益行为，没有任何商业化目的，将坚持对用户不抽佣，对行业不打补贴战。

高德集团总裁刘振飞表示：“顺风车本是非常绿色的共享出行方式，但随着行业的发展，由于顺风车有巨大的发展潜力，我认为有些平台已经渐渐背离了顺风车的初衷。”

刘振飞说，高德公益顺风车的初衷是“真公益，真顺风”，坚持不以营利为目的，撮合的是高德平台上现有的自驾出行用户以及真实的用户出行需求，坚决不打补贴战，不会刺激运力额外增加；高德顺风车也坚决不会抽取用户佣金，甚至目前还为用户补贴短信通知、保险等第三方服务费，保证乘客花多少钱，车主就能拿到多少钱。

高德地图共享出行负责人童遥也介绍，由于高德不抽佣金，目前由第三方收取的服务费也由高德来补贴，因此，用户的出行成本目前仅限于行程费用，比出租车和网约车的成本要优惠得多。

一位武汉的用户向动点科技透露，目前打开高德地图已经可以看到顺风车入口，可直接点击发布行程。以 36 公里的距离为例，高德地图预估费用仅位 43.5 元，确实比出租车和网约车便宜不少。不过滴滴本身也有顺风车业务，同一距离滴滴的预估费用为 46.7 元，而拼座的费用只有 33.6 元，差距看起来并不大。

按照高德的规划，除了今日在成都、武汉两个城市率先上线顺风车业务外，北京、上海、广州、深圳、杭州等城市的车主招募也会同时开启，而未来，高德顺风车将逐步在全国范围上线。

顺风车业务的上线，也意味着高德地图一站式公共出行服务平台易行平台的又一次升级。高德易行平台于 2017 年 7 月上线，目前已经接入了滴滴快车、神州专车、首汽约车、曹操专车、ofo、摩拜单车和飞猪旅行等众多的出行服务商，可为用户提供十多种不同的出行方式。