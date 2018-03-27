苹果或将于 2019 年 3 月开始播送原创电视节目 Apple

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从去年开始，苹果在原创节目上进行了大量投资，而最新消息显示苹果准备从明年开始发力了。 纽约时报 报道称，苹果的 12 个原创节目企划中，已经有 9 个获得批转并开始执行，这些节目将会在明年 3 月至暑假期间播出。另外据了解，苹果的原创内容团队包含大约 40 名员工。

2019 年 3 月，这个时间点看起来很遥远，但对于电视节目的安排来说是比较合理的。这些节目计划仅仅是在过去几个月里由苹果签署，而且拍摄与制作通常也会花费大约一年甚至更长时间，还要考虑到节目上线前的推广宣传期，等等。

苹果为原创内容的投资高达 10 亿美元规模，纽约时报称苹果在其中花费的资金将超越这一数字，另外据称在节目谈判中苹果还花费了比 Netflix 更多的资金，以获得节目版权。

报道还指出，苹果的这些原创节目的基调将是“快活、乐观”的，以削减性和极端语言等少儿不宜内容。

目前已经公布的苹果原创节目计划主要有：由饥饿游戏系列电影导演执导的 未来主义题材的电视剧《See》；苹果与知名导演、制片人 Steven Spielberg 合作的 《惊异传奇（Amazing Stories）》续作 ；来自《太空堡垒卡拉狄加（Battlestar Galactica）》开创者 Ronald D. Moore 的太空剧集；由 Jennifer Aniston 和 Reese Witherspoon 主演的网络晨间秀；由电影编剧 M. Night Shyamalan（奈特·沙马兰）一部 心理惊悚剧集 。