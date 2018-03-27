滴滴出行的“青桔单车”在深圳被查扣，企业负责人将在近期被约谈

滴滴出行在不久前上线了自己的共享单车品牌“青桔单车”，并从 3 月 17 日开始在广东深圳的福田、罗湖等地投放，不过在投放当天就遭到深圳市交通部门叫停。根据深圳广电集团公共频道旗下公众号 “粤睇粤新闻” 报道，即便政府部门多次警告，滴滴依然无视禁令继续投放青桔单车，目前深圳交警已经对青桔单车采取查扣措施。

从一名青桔单车运维人员的微信记录可以看出，滴滴公司目前依然对员工下达投放任务，并且详细到数量和地点。深圳市交警表示，已协同交委、城管等相关部门进行执法，近期还将约谈企业负责人。目前在深圳投放的青桔单车已经无法正常扫码解锁。

深圳市交委综治处工作人员称，根据《深圳市互联网租赁自行车规范管理整治行动实施方案》，目前福田区、南山区、龙华区等区已开展相关执法下一步，市交委将联合有关部门，根据相关法律法规，对企业违规行为进行处罚。

和此前接手的 小蓝单车 不同，青桔单车是滴滴在今年推出的共享单车品牌。除了深圳，滴滴也已经开始在其他地区投放青桔单车，3 月 22 日，青桔单车由于不符合规定投放被武汉市交委、市城管委、武汉东湖新技术开发区管委三部门联合收缴。