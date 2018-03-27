乐视影业彻底去乐视化？改名为乐创文娱

3 月 27 日消息，乐视影业（新乐视文娱）CEO 张昭今日发布内部公开信，表示公司更名为乐创文娱。这是继去年 11 月底改名为新乐视文娱之后的第二次改名，去乐视化更加明显。

张昭表示更名后，乐创文娱仍将以电影业务为基石，以电影衍生业务为阶梯，致力打造 IP 品牌，为广大新中产、新家庭的娱乐创造文化价值。另外，张昭还呼请员工为“乐创文娱”设计新的标识。

据了解，这次改名或许与 融创中国 取得乐视影业控制权有关。根据去年 12 月 25 日乐视网发布的公告，融创中国控制公司——天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称：天津嘉睿）拟对乐视影业增资，此次增资完成后，天津嘉睿持有乐视影业 40.75% 的股权，为第一大股东；乐视控股（北京）有限公司（以下简称：乐视影业）持有乐视影业 16.3592% 的股权，沦落为第二大股东。

加上孙宏斌也与近日辞去了乐视董事长的职务，承认投资乐视失败，并称乐视是妖股，辞职是为中小股民负责不想背锅。显然，孙宏斌是希望通过去乐视化消除乐视可能的负面消息对乐视影业的伤害。

以下为张昭内部信全文：

乐创文娱，为你而在

——致公司全体同仁的更名笺

从今天起，我们有了一个共同的新名字：乐创文娱。

从乐视影业到新乐视文娱，再到乐创文娱，一年多来，我们历经涅槃，重获新生。

各位与我并肩穿越了公司创始至今的至暗时刻，我深受感动！

因为广大用户的共同期待，我们初心不变。

因为各位同仁的坚守付出，我们信念不变。

因为合作导演及创作者们的真诚包容，我们勇气不变。

因为融创中国的鼎力支持，我们目标不变。

幸存者，不可贪图安逸，逆流者，唯有躬身前行。

从乐视影业到乐创文娱，我们仍将以电影业务为基石，以电影衍生业务为阶梯，

致力打造 IP 品牌，为广大新中产、新家庭的娱乐创造文化价值。

千言万语，凝为一句：乐创文娱，为你而在。

在此，我也代表公司向全体同仁发起征集：

请大家为“乐创文娱”设计新的标识。

希望从今天起，公司的每一次改变，都有你的参与。

再次为各位同仁的不弃坚守致以敬意！